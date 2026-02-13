Термостійкі та надійні? Чому оцинковані тази досі використовуються в побуті

Вони точно були у багатьох вдома

Попри поширення пластикових тазів, оцинковані металеві вироби досі залишаються популярними у побуті. Їх часто можна зустріти саме на дачі або у приватному будинку.

Ними досі користуються не лише через міцність та довговічність. Про головні переваги написав "Телеграф".

Вони служать десятиліттями

Вироби з оцинкованого металу витримують великі навантаження, не ламаються і не тріскаються роками. Вони універсальні: підходять для прання, прибирання, миття овочів, а також перенесення піску, цементу та інших важких матеріалів. Металеві тазики практичні на дачі та відкритому повітрі, а ще вони екологічні — на відміну від пластику, їх можна переробити. Крім того, метал не деформується від окропу і не боїться агресивних мийних засобів.

Не менш важливою є звичка та ностальгія. Багато хто довіряє перевіреним радянським виробам більше, ніж сучасним пластиковим аналогам.

Оцинкований таз. Фото: OLX

