З Днем святого Валентина! Барвисті листівки та теплі привітання своїми словами

У святковий день не забудьте привітати близьких

День святого Валентина — романтичне свято закоханих. Це чудовий день, щоб зізнатися у своїх почуттях, зробити пропозицію руки та серця або навіть одружитися. Цього дня прийнято вітати один одного та своїх близьких, бажаючи їм кохання та сімейного затишку.

"Телеграф" підготував гарні привітання та листівки, щоб ви могли поздоровити близьких людей у соцмережах та месенджерах.

Листівки та привітання з Днем закоханих

Зі святом тебе! Я дуже ціную те, що ми є один у одного, і ті моменти, коли можна просто помовчати вдвох. Нехай у нашому житті буде більше таких теплих вечорів. Кохаю тебе!

***

Знаєш, з тобою навіть звичайнісінький день здається якимось особливим. Дякую за твою підтримку та за те, що ти завжди поруч, коли це потрібно. Нехай наше "ми" тільки міцнішає з кожним днем.

Хочу просто сказати, як мені пощастило зустріти тебе. Ти — моя найближча людина та натхнення у всьому. Давай сьогодні просто насолоджуватися моментом та один одним.

***

Вітаю із Днем закоханих! Мені з тобою дуже спокійно та добре, а це для мене найголовніше. Дякую за твоє терпіння і за те, що робиш мене щасливішим.

З 14 лютого! Кажуть, що кохання — це робота, але з тобою це найприємніше заняття у світі. Нехай у нас завжди вистачає часу на обіймашки та милі дурниці. Люблю тебе!

***

Нехай цей день буде зайвою нагодою сказати, як багато ти для мене значиш. Я щиро радію кожному твоєму успіху і просто тому, що ти посміхаєшся. Ти мій дім.

Із Днем святого Валентина! Дякую, що терпиш мій характер і не відбираєш ковдру ночами. Ти – моя кохана людина, і я обіцяю сьогодні (майже) не шкодити!

***

Вітаю! Я так радий, що ми знайшли один одного в цьому божевільному світі. Давай далі разом шукати пригоди і вирішувати, що замовити на вечерю. Люблю тебе до місяця і назад!

Зі святом! Бажаю нам, щоб наші почуття були міцнішими, ніж ранкова кава, і стабільнішими, ніж курс валют. Ти найкраще, що зі мною траплялося останнім часом.

***

Із Днем закоханих! Бажаю нам завжди дивитися в одному напрямку та підтримувати вогник у стосунках. Нехай кожен день приносить нам щось добре та світле.

Ти – мій особистий привід для посмішки щоранку. Дякую за ту теплоту та турботу, яку ти даруєш мені просто так. Давай збережемо це почуття на довгі роки.

***

Вітаю! Життя складається з дрібниць, і я щасливий, що поділяю ці дрібниці саме з тобою. Нехай наша історія буде довгою, яскравою та дуже щасливою.

