Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, усі медалісти 13 лютого

На Іграх розіграють медаль у скелетоні, який "подарував" найбільший скандал Олімпіади

У п’ятницю, 13 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться сьомий ігровий день. У битву за медалі вступають скелетоністи.

Що потрібно знати

У 7-й ігровий день на Олімпіаді розіграють 6 комплектів нагород

13 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть лижники, а завершать – представники скелетону

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 13 лютого. Атлети змагатимуться за нагороди у лижних перегонах, біатлоні, сноуборді, ковзанярському спорті та скелетоні. Слідкувати за виступами українців цього дня можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 13 лютого".

Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 13 лютого (оновлюється)

13 лютого

12:45. Лижні гонки. Чоловіки. Роздільний старт (10 км)

15:00. Біатлон. Чоловіки. Спринт (10 км)

15:41. Сноуборд. Жінки. Крос

17:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м

20:30. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп

22:14. Скелетон. Чоловіки

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.