Чому "дитячі" гроші застрягли в чергах: у Пенсійному фонді пояснили (документ)

Той випадок, коли "оптимізація" вилізла боком

Українці штурмують соцмережі скаргами на Пенсійний фонд — вони не можуть оформити так звані дитячі виплати через шалені черги. Документи лежать мертвим вантажем, а люди втрачають терпіння.

"Телеграф" запитав у Пенсійного фонду про причини затримок і отримав офіційну відповідь. Виявилось, проблема має глибоке коріння, яке тягнеться ще з 2020 року.

Коли постанову прийняли пізніше за закон: бюрократична плутанина навколо нових виплат на дітей

З початку 2026 року Пенсійний фонд отримав лавину звернень. Тільки за січень до установи надійшло 96 тисяч заяв на різні види допомог. Понад 64 тисячі з них — щодо нової допомоги по догляду за дитиною до року. Для порівняння, за попередні півроку, з липня по грудень 2025-го, фонд прийняв 107 тисяч заяв. Тобто за один місяць майже стільки ж, скільки раніше за шість.

Причина проста. 1 січня 2026 року запрацював новий закон про підтримку сімей з дітьми. Держава запровадила допомогу для догляду за дитиною до року та "єЯсла". Батьки кинулись оформлювати документи. Сам закон набрав чинності з нового року, і хоча урядова постанова, яка пояснює, як саме призначати ці гроші, з'явилась 31 грудня 2025-го, виникла проблема — оприлюднили її лише 8 січня.

Відповідь Пенсійого фонду України на запит "Телеграфу"

Закон працює, люди несуть заяви, а інструкцій немає. Саме тоді перші дні нового року перетворились на суцільну імпровізацію. Поки розбирались із правилами, черга заяв почала рости.

Як "оптимізація заради економії" обернулась проти людей

Але головна біда Пенсійного фонду не в бюрократичних затримках з постановами. Проблема ще й у катастрофічній нестача працівників. У 2020 році в установі працювало понад 47 тисяч людей. Потім уряд вирішив заощадити 60 мільйонів гривень і скоротив 2354 співробітника.

Проте вже за два роки, на початку 2022 року у фонді залишилось близько 23 тисяч штатних одиниць. За чотири роки штат скоротився більш ніж удвічі. До лютого 2026-го кількість працівників трохи збільшилась — до 25877 осіб. Але це все одно майже вдвоє менше, ніж шість років тому.

Навантаження на фонд за цей час не зменшилось — з липня 2025 року Пенсійний фонд отримав нові обов'язки. Тепер він займається не тільки пенсіями, а й соціальними допомогами.

