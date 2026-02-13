Не тільки насолода, а й "валюта" у дворах: чим запам’яталися перші кіндери у дев’яностих

Дехто досі зберігає колекції іграшок з шоколадних яєць

Шоколадне яйце з іграшкою всередині стало для українців символом 1990-х, коли разом із першими імпортними солодощами в країну прийшло відчуття "західного" дитинства. Історія появи Kinder Surprise в Україні безпосередньо пов’язана з економічними змінами після розпаду СРСР та відкриттям ринку для міжнародних брендів.

"Телеграф" вирішив розповісти про ці ласощі, які українці побачили лише після здобуття незалежності. Kinder Surprise в Україні став відповідним подарунком на багато свят, у тому числі на 14 лютого.

Коли Kinder Surprise з’явився в Україні

Хоча Kinder Surprise почали випускати ще в 1974 році, в СРСР, як і багато західних "надмірностей", шоколадні яйця з іграшкою всередині офіційно не продавалися. Лише одиниці могли привезти їх із-за кордону.

Масово українські діти побачили кіндери на початку 1990-х років, коли країна відкрилася для імпорту. Спочатку вони з’являлися на ринках — поряд із жуйками Turbo та Love is…, батончиками Mars та Snickers. Пізніше продукція Ferrero почала офіційно завозитись через дистриб’юторів.

Шоколад як символ нової доби

Для дітей Kinder Surprise був не просто насолодою, а справжньою подією. Іграшки збирали серіями, обмінювалися ними у школах та дворах. Деякі колекції — наприклад, фігурки бегемотів чи пінгвінів — досі зберігаються у тих, хто зростав у 90-ті.

Колекція бегемотів. Фото: відкриті джерела

Економічно це був показник змін: імпортні солодощі поступово замінювали дефіцитні радянські цукерки. Формувалася нова культура споживання, в якій бренд та дизайн грали не меншу роль, ніж смак.

Чому Kinder став подарунком до 14 лютого

Хоча спочатку Kinder Surprise не мав відношення до романтичних свят, в Україні згодом його почали активно купувати, зокрема до 14 лютого. День святого Валентина став популярним уже у 1990-х роках — паралельно із проникненням західних традицій.

Подарунковий набір Kinder

Річ у тому, що компанія Ferrero випускає святкові версії продукції Kinder (включно з лінійкою Kinder Surprise) до різних свят. До 14 лютого найчастіше з’являються:

тематичні упаковки із серцями;

подарункові набори Kinder (не лише яйця, а й Kinder Chocolate, Kinder Bueno тощо);

лімітовані дизайни з романтичною символікою.

Від шоколаду до культурного феномену

Сьогодні кіндер-сюрприз в Україні вже не дефіцит, а частина повсякденної реальності. Але для покоління 1990-х він залишається символом перших імпортних чудес, коли кожна покупка видавалась вікном в інший світ. А 14 лютого — зручний привід повернутись у дитинство і згадати те відчуття очікування, коли головним був не шоколад, а те, що ховається всередині яйця.

