"Сухого закону" не буде? Що експерти кажуть про ініціативу Уряду щодо скорочення споживання алкоголю

Наразі не зрозуміло, як саме планують досягти намічених цілей

Уряд затвердив план заходів для зменшення споживання алкоголю до 2028 року. Протягом трьох років плануються зміни, які торкнуться українців, однак виникає цілком логічне питання: чи реальна ця ініціатива та як може вплинути на бюджет.

Як зазначив "Телеграфу" Руслан Чорний, економічний оглядач та шеф-редактор порталу "Фінансовий клуб", за останні кілька років у світі дійсно зменшились обсяги споживання міцного алкоголю. Проте чи готові до цього українці — відкрите питання.

Чорний наголошує, що наразі склади текіли, віскі тощо переповнені, деякі виробники призупинили виробництво. Тому, можливо, Уряд просто вирішив підтримати світову тенденцію.

"Зараз багато українців алкоголем утримують свою психіку, порушену обстрілами та розірваними батареями. Люди банально гріються зсередини алкоголем: з початку грудневих блекаутів продажі зросли", — каже експерт.

Він наразі не розуміє, як саме Уряд досягне своїх цілей. Одним з варіантів може стати обмеження на певний час продажу алкоголю, але це, на думку Чорного, радикальний та крайній крок.

Приблизно таку ж думку висловив й Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи. Він наголосив: "Влада може планувати що завгодно, але українці не будуть відмовлятись від своїх звичок. "Сухого закону" не буде".

Алкоголь. Фото: відкриті джерела

Що передувало

Уряд 9 лютого затвердив трирічний план заходів щодо скорочення споживання і шкоди від алкоголю українцями до 2028 року. Ініціатором виступає Міністерство охорони здоров'я. План передбачає:

розробку рекомендацій щодо впровадження послуг із профілактики та запобігання вживанню алкоголю;

масштабні комунікаційні заходи, проведення національних просвітницьких кампаній із підвищення обізнаності населення про шкоду алкоголю;

навчальні курси для медичних працівників і надавачів соціальних послуг щодо інформування громадян про ризики вживання алкоголю та популяризації здорового способу життя.

Додамо, що в Європейській Бізнес Асоціації повідомили, що позиція компаній-членів Комітету з питань імпорту та торгівлі алкогольними напоями Асоціації допомогла виключити з фінальної версії плану низку надмірних обмежень. Зокрема:

заборону всіх форм реклами та стимулювання продажів алкогольних напоїв,

збільшення мінімальної торгівельної площі місць роздрібної торгівлі алкогольними напоями та посилення ліцензійних вимог з метою скорочення кількості торгівельних точок,

заборону продажу алкоголю на автозаправних та автогазозаправних станціях,

заборону продажу алкогольних напоїв особам віком до 21 року.

