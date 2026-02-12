Рус

Олімпіада-2026: розклад та результати українців 13 лютого (оновлюється)

Михайло Корнілов
Фігурист Кирило Марсак виступить із довільною програмою Новина оновлена 12 лютого 2026, 21:30
Фігурист Кирило Марсак виступить із довільною програмою. Фото Getty Images

Збірна України поки що йде без нагород на Іграх

У п’ятницю, 13 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться сьомий ігровий день. Українці боротимуться за медалі у трьох видах спорту.

Що потрібно знати

  • Українські спортсмени виступлять у кількох дисциплінах
  • Синьо-жовті боротимуться за медалі у 3 видах спорту
  • Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Синьо-жовті виступатимуть у кількох медальних змаганнях: лижні перегони, біатлон та фігурне катання. Про це повідомляє "Телеграф".

Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 13 лютого (оновлюється)

12:45. 🥇Лижні гонки. Чоловіки, роздільний старт, 10 км (вільний стиль). Дмитро Драгун, Олександр Лісогор

15:00. 🥇Біатлон. Спринт (10 км), чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко

20:00. 🥇Фігурне катання. Одинаки, довільна програма. Кирило Марсак

Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.

