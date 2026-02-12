"Найбільша ганьба". Про що насправді свідчить дискваліфікація Гераскевича з Олімпійських ігор

На шоломі спортсмена — портрети понад 20 загиблих українських спортсменів та тренерів

Дискваліфікація українського скелетоніста Владислава Гераскевича Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) на зимових Олімпійських Іграх-2026 через використання "шолому пам'яті" — це безумовна ганьба. Україна має таке ж право вшановувати загиблих, як і Ізраїль чи інші держави, що були чи є у стані війни.

Що треба знати:

10 лютого Гераскевич порушив заборону виходити на олімпійську трасу у "шоломі пам'яті"

МОК неодноразово закривав очі на терор Росії

Владислав Гераскевич та "шолом пам'яті"

Про це заявив український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников у відео на своєму YouTube-каналі. "Телеграф" зібрав головні тези журналіста щодо скандалу на Олімпійський іграх-2026.

Заяви Портникова про дискваліфікацію Гераскевича

Таке рішення — це, безумовно ганьба Міжнародного олімпійського комітету, бо щоб його члени не говорили про те, що спорт поза політикою, а жест Гераскевича є виключно політичним. Це аж ніяк не виправдовує справжніх мотивів цього рішення. Під час Олімпійських ігор не один і не два рази атлети вшановували пам'ять своїх родичів, близьких людей, спортсменів, загиблих під час Олімпіади у Мюнхені, вбитих палестинськими терористами.

"Шолом пам'яті" говорив не про політичну подію, а про людей, які стали жертвами цієї війни. Рішення Міжнародного олімпійського комітету не сильно дивує, тому що ми прекрасно знаємо, наскільки чиновники цієї організації завжди були пов'язані із кремлівським керівництвом.

МОК давно вже намагається виправдати зло, яке пов'язане із Москвою.

Більш ганебної події в історії світового спорту, ніж московських олімпіад, і уявити собі не можна. Це ганьба, яка залишиться в історії спорту назавжди.

Коли відновлювався олімпійський рух, його ідеєю була якраз ідея миру. Це не спорт заради спорту, не спорт заради бізнесу. Це спорт заради миру і порозуміння між народами.

Сенс олімпійського руху не в тому, що він поза політикою, а в тому, що він задля миру між народами.

Чим менше Україна буде закривати очі на бажання Росії воювати і забороняти згадувати тих, хто загинув внаслідок її агресії, тим більшою стає вірогідність великої війни в Європі, у світі. І тим більше стає можливість того, що нових Олімпійських ігор ми наступними десятиріччями не побачимо.

