"Найбільша ганьба". Про що насправді свідчить дискваліфікація Гераскевича з Олімпійських ігор
На шоломі спортсмена — портрети понад 20 загиблих українських спортсменів та тренерів
Дискваліфікація українського скелетоніста Владислава Гераскевича Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) на зимових Олімпійських Іграх-2026 через використання "шолому пам'яті" — це безумовна ганьба. Україна має таке ж право вшановувати загиблих, як і Ізраїль чи інші держави, що були чи є у стані війни.
Що треба знати:
- 10 лютого Гераскевич порушив заборону виходити на олімпійську трасу у "шоломі пам'яті"
- МОК неодноразово закривав очі на терор Росії
Про це заявив український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников у відео на своєму YouTube-каналі. "Телеграф" зібрав головні тези журналіста щодо скандалу на Олімпійський іграх-2026.
Заяви Портникова про дискваліфікацію Гераскевича
- Таке рішення — це, безумовно ганьба Міжнародного олімпійського комітету, бо щоб його члени не говорили про те, що спорт поза політикою, а жест Гераскевича є виключно політичним. Це аж ніяк не виправдовує справжніх мотивів цього рішення. Під час Олімпійських ігор не один і не два рази атлети вшановували пам'ять своїх родичів, близьких людей, спортсменів, загиблих під час Олімпіади у Мюнхені, вбитих палестинськими терористами.
- Якщо можна згадати під час олімпіади імена ізраїльських атлетів, які стали жертвою тероризму, то, звичайно, можна згадати і імена українських.
- "Шолом пам'яті" говорив не про політичну подію, а про людей, які стали жертвами цієї війни. Рішення Міжнародного олімпійського комітету не сильно дивує, тому що ми прекрасно знаємо, наскільки чиновники цієї організації завжди були пов'язані із кремлівським керівництвом.
- МОК давно вже намагається виправдати зло, яке пов'язане із Москвою.
- Більш ганебної події в історії світового спорту, ніж московських олімпіад, і уявити собі не можна. Це ганьба, яка залишиться в історії спорту назавжди.
- Коли відновлювався олімпійський рух, його ідеєю була якраз ідея миру. Це не спорт заради спорту, не спорт заради бізнесу. Це спорт заради миру і порозуміння між народами.
- Сенс олімпійського руху не в тому, що він поза політикою, а в тому, що він задля миру між народами.
- Чим менше Україна буде закривати очі на бажання Росії воювати і забороняти згадувати тих, хто загинув внаслідок її агресії, тим більшою стає вірогідність великої війни в Європі, у світі. І тим більше стає можливість того, що нових Олімпійських ігор ми наступними десятиріччями не побачимо.
