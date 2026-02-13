"Україна цього не потребує": Сибіга прокоментував участь Мединського у перемовинах та очікування від них

Новий раунд переговорів заплановано на 17-18 лютого

Україна зацікавлена у максимальній динаміці мирних переговорів з Росією, але точно не потребує нових лекцій про історію держави від помічника російського лідера Володимира Мединського, який очолить делегацію РФ. Ніхто не буде диктувати Києву історію його держави.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів кореспондентці "Телеграфу" на полях Мюнхенської безпекової конференції. За його словами, дуже важливо, що переговори України та Росії продовжуються.

"Українська сторона зацікавлена в максимальній динаміці мирних зусиль. Ми вдячні американській стороні за лідерство, за залученість і за на сприяння цього процесу", — каже міністр.

Не пропустіть: Головний політичний опонент Трампа розкритикував стратегію президента США щодо війни в Україні (відео).

Сибіга додає, що наразі не може висловити своїх очікувань чи якихось прогнозів щодо майбутньої зустрічі. Однак про те, що головувати делегацію РФ буде Мединський, він сказав: "Ми дуже добре пам'ятаємо попередній досвід, який свідчить, що, як завжди, будуть начитуватися якісь історичні псевдолекції. Україна цього не потребує, ніхто нам не буде диктувати нашу власну історію".

Наразі Київ та українська делегація зосереджені на конкретних результатах, а не балачках про історію від агресора.

"Найголовніше, щоб був результат. І я вважаю, що після двох раундів тристоронніх консультацій в Абу-Дабі прогрес досягнуто. Ми йдемо на шляху до наближення справедливого, гідного миру для України", — резюмував Сибіга.

Нагадаємо, що наступний раунд перемовин між Україною, США та Росією щодо припинення війни заплановано на 17-18 лютого. Він має пройти у Женеві (Швейцарія). Російську делегацію очолить Володимир Мединський, помічник глави Росії Володимира Путіна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський підтвердив, що переговори зайшли у глухий кут через те, що Москва продовжує наполягати, щоб їй віддали українські території. Він додав, що президент США Дональд Трамп може вийти з переговорів щодо України у найближчі тижні.