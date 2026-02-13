Багато хто зберігає курячі яйця неправильно: які помилки потрібно врахувати, щоб продукт довше зберігався

Варто знати декілька простих правил

Багато хто зберігає яйця на дверцятах холодильника і не в правильному положенні. Є певні правила, яких варто дотримуватись, аби продукт довше зберігався.

Фахівець з харчових продуктів Джейсон Вебб рекомендує не зберігати яйця на дверцятах холодильника, наголошуючи, що це скорочує їхній термін придатності, пише "express.co.uk".

Яйця мають довгий термін зберігання, але це не означає, що вони залишаються свіжими та смачними через два тижні після покупки. Дотримання правил зберігання допомагає продовжити їхню свіжість Джейсон Вебб

Він зазначає, що через постійні коливання температури та часті відкривання дверей вони швидше псуються. Оптимально тримати яйця на нижніх полицях холодильника при температурі близько 4°С.

Є прості правила зберігання яєць.

Водночас, ще один простий спосіб зберегти яйця свіжими — перевернути їх гострим кінцем вниз у картонній чи пластиковій коробці, як написали в "Рixel". Це дозволяє жовтку залишатися ближче до центру і довше зберігати свіжість. Крім того, упаковка захищає яйця від поглинання запахів інших продуктів.

