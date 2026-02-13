"Дозволяла" сидіти на холодному і мочити манту: де зараз ексглава МОЗ Супрун і як змінилася

У 2015 році Супрун та її чоловік отримали українське громадянство

Уляна Супрун очолювала Міністерство охорони здоров’я України та запустила медичну реформу, яка зазнавала масштабної критики. У 2019 році вона пішла з посади, видала книгу та зайнялася громадською діяльністю.

Що відомо:

Уляна Супрун народилася в США, але у 2013 році разом із чоловіком переїхала жити в Україну та брала участь у Євромайдані

З 2016 по 2019 рік Супрун очолювала МОЗ, але її медична реформа викликала багато критики

Після звільнення Супрун видала книгу, почала активно вести блог і, судячи з усього, залишається в Україні

Уляна Супрун — що про неї відомо

Уляна Супрун народилася 30 січня 1963 року у Детройті у сім’ї українських емігрантів. З дитинства вона була тісно пов’язана з українською громадою у США, відвідувала українську церкву та зберігала культурну ідентичність. Здобула медичну освіту та працювала лікарем радіологом у Нью-Йорку, зокрема обіймала посаду заступника головного лікаря у сфері діагностичної радіології жіночого здоров’я.

Уляна Супрун переїхала до України зі США

У 1991 році вона вийшла заміж за режисера та політолога Марка Супруна. У 2013 році подружжя ухвалило рішення переїхати в Україну. Після початку Революції Гідності вони активно долучилися до волонтерської діяльності та стали співзасновниками громадської організації "Захист патріотів".

Уляна Супрун з чоловіком

У 2015 році указом президента Петра Порошенка Уляна Супрун та її чоловік отримали українське громадянство. Вже влітку 2016 року вона очолила Міністерство охорони здоров’я як виконувач обов’язків міністра. Саме за неї стартувала масштабна медична реформа, яка викликала дуже різну реакцію у суспільстві. Одні підтримали її боротьбу зі застарілою системою та корупцією, а інші жорстко критикувала її кроки, звинувачуючи у руйнуванні традиційної системи, нестачі закупівель ліків та інших проблем.

Уляна Супрун три роки очолювала МОЗ

На хвилі цієї критики у соціальних мережах та деяких медійних джерелах Супрун дали прізвисько "Доктор Смерть", яке використовували її опоненти.

Уляна Супрун своєю реформою просувала перехід до принципу "гроші йдуть за пацієнтом", коли державне фінансування залежить від кількості людей, які обрали конкретного лікаря. Було створено Національну службу здоров’я України та запущено програму "Доступні ліки".

Уляна Супрун розвінчала популярні міфи про медицину

Крім реформ, Уляна Супрун запам’яталася активною освітньою роботою. У своїх публікаціях вона системно розвінчувала медичні міфи, що укоренилися ще з часів радянської медицини. Зокрема, пояснювала, що пробу манту можна мочити, що протяги не викликають хвороби, що сидіння на холодній поверхні не призводить до запалень, а перекис водню не є універсальним засобом для загоєння ран. Її стиль комунікації був прямим та часто провокаційним.

Куди пропала Уляна Супрун і чим займається

Уляна Супрун пішла з МОЗ у 2019 році, коли до влади прийшов Володимир Зеленський і був сформований новий Кабінет Міністрів. Проте повністю з громадського простору вона не зникла. Супрун продовжила активну просвітницьку діяльність і веде особисту сторінку у Facebook.

Як виглядає Уляна Супрун

У 2021 році вона видала книгу "Мочи манту", в якій у звичній для себе манері пояснила, які медичні міфи досі живуть у суспільстві, чому деякі радянські практики не мають доказової бази та як відрізнити науковий підхід від популярних помилок.

Уляна Супрун стала співзасновником видавництва

Крім того, Супрун є співзасновником громадської організації та видавництва Arc.ua. Проєкт випускає науково-популярні книги з історії, медицини та соціології, а також розвиває онлайн-видання з фокусом в Україні та глобальних процесах. На своїй сторінці вона часто ділиться матеріалами цього видання, коментує громадські події, вітає українців зі святами, інколи ж публікує особисті фотографії. Судячи з усього, ексглава МОЗ та її чоловік продовжують жити в Україні.

Уляна Супрун та її чоловік

