Легенда, але "з душком": хто така глава МОК Керсті Ковентрі, яка виступила проти Гераскевича

Президентка МОК зустрілася з Гераскевичем перед його дискваліфікацією

На Олімпійських іграх в Італії гримить скандал через "шолом пам’яті" українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував українця.

Що потрібно знати

Гераскевич виступив на Іграх на тренуваннях у шоломі із зображенням загиблих від рук окупантів українських спортсменів

МОК заборонив Владиславу змагатися у "шоломі пам’яті" та дискваліфікував українця

Ковентрі провела бесіду з Гераскевичем у день дискваліфікації

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

За дискваліфікацією українця стоїть особисто президентка МОК Керсті Ковентрі. "Телеграф" розповідає, що відомо про зімбабвійку.

Елітна спортсменка

Ковентрі безпосередньо пов’язана з олімпійським рухом. У молодості вона була плавчинею світового рівня. Здобула 7 олімпійських медалей, включаючи два "золота", та 8 нагород рівня чемпіонату світу, включаючи три "золота". Керсті зуміла виступити на п’яти Олімпіадах, щоправда, медальними для неї були лише ігри в Афінах та Пекіні у 2004 та 2008 році відповідно.

Керсті Ковентрі на Олімпіаді в Афінах/Фото: Getty Images

Керсті Ковентрі на Олімпіаді у Пекіні/Фото: Getty Images

Кар’єра функціонера

Ще професійною спортсменкою Ковентрі стала членом МОК та олімпійського комітету Зімбабве. А вже після завершення кар’єри плавчихи кар’єра спортивної функціонерки у неї пішла вгору. У 2018 році Керсті очолила спорт у рідному Зімбабве, ставши міністром спорту, відпочинку, мистецтва та культури країни.

І ось тут починається найскандальніша частина у її кар’єрі. Річ у тому, що вона працювала міністром за президента Еммерсона Дамбудзо Мнангагва, колишнього соратника Роберта Мугабе, який правив Зімбабве 37 років. Саме Мнангагва скинув "батька нації", після чого монополізував владу у Зімбабве. Ковентрі піддавалася критиці за те, що публічно не виступала проти деяких урядових заходів, що викликало питання щодо її політичної незалежності та готовності кидати виклик авторитарній владі. Ковентрі фактично працювала на владу, яку міжнародні організації звинувачували у відступі від демократії та порушеннях прав людини.

Кар’єра в МОК

Керсті зробила феноменальну кар’єру у МОК. Вона була головою Комісії спортсменів МОК з 2018 по 2021 рік, була членом Виконкому МОК, головою координаційних комісій з підготовки до літніх юнацьких Олімпійських ігор Дакар-2026 та головою координаційних комісій з підготовки до літніх Олімпійських ігор-2032 у Брісбені. У різні роки була членом комісій з олімпійської солідарності, олімпійського каналу, громадських зв’язків та корпоративних комунікацій, а також входила до складу оцінювальних комісій щодо вибору столиць Олімпіад 2024 та 2022 років. У 2025 році Ковентрі стала першою жінкою, яка очолила МОК. Цього ж року вона залишила міністерське крісло у Зімбабве.

Керсті Ковентрі – колишня соратниця попереднього президента МОК Томаса Баха/Фото: Getty Images

Керсті Ковентрі стала президентом МОК/Фото: Getty Images

Керсті Ковентрі на Олімпіаді-2026 після зустрічі з Гераскевичем/Фото: Getty Images

Нагадаємо, 9 лютого Гераскевич виступив у "шоломі пам’яті" під час двох офіційних тренувань. На його шоломі зображені фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ, з деякими з них Владислав був знайомий особисто. У МОК заявили, що цей шолом "не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань".

МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши як альтернативу чорну пов’язку. Проте вже 10 лютого Владислав порушив заборону, вийшовши на олімпійську трасу у цьому ж шоломі. 11 лютого Гераскевич знову виступив у цьому шоломі на Іграх. Після цього МОК дозволив Владиславу показати "шолом пам’яті" на офіційних прокатах, проте заборонив українцеві виступати у ньому, українець відмовився.

На Іграх проходить шостий змагальний день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.