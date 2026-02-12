Асфальт зійшов разом зі снігом. Одна з головних трас України перетворилася на пастку для водіїв (відео)

Рух транспорту дорогою ускладнено

Одна з головних регіональних доріг України покрилась ямами після розставання снігу. Йдеться про трасу М-05 Київ-Одеса. У мережі вже з'явились свіжі кадри дороги.

Як зазначають місцеві канали, на трасі з початку потепління, коли почав танути сніг, побільшало ям. Деякі ділянки буквально перетворились на смугу перешкод, яку витримують не всі авто.

"Зі снігом зійшов і асфальт: стан траси Київ-Одеса просто жахливий", — йдеться у повідомленні.

Стан дороги на трасі Київ-Одеса. Фото: скриншот з відео

На фото та відео добре видно, що дорожне покриття на трасі Київ-Одеса схоже на якусь ямкову дорогу. Рух дорогою не просто ускладнено, подекуди він супроводжується серйозними поломками. При цьому слід враховувати, що й їдуть водії по трасі, оминаючи ями, повільно та часто виїзджаючи на зустрічну смугу.

Зауважимо, що ще в січні та лютому тут фіксувались сильні кучугури, ускладнений рух та сніговий накат. Дорогу майже не чистили, тому снігу на асфальті було багато. Тоді на трасі часто ставались аварії за участю вантажівок та легкових автівок. Основна з причин — водії не впорались з керуванням.

ДТП на трасі Київ-Одеса поблизу Митниці 2 лютого

Траса Київ-Одеса на карті

У коментарях користувачі обурені станом траси Київ-Одеса, але наголошують, що таке стається не вперше. Ба більше, на інших дорогах в Києві та в області схожа ситуація.

Люди писали:

Як на мене, для цієї дороги — це нормально, так буває кожен рік.

Це щороку таке, автомобілі губляться колеса і вивертають кульові, рвуть днище, відриваються глушники та вихлопні труби.

Київ теж такий весь.

Односезонний асфальт – це дуже давня технологія, родом із 90-х.

