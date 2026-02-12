Легенда, но "с душком": кто такая глава МОК Кирсти Ковентри, выступившая против Гераскевича

Президент МОК встретилась с Гераскевичем перед его дисквалификацией

На Олимпийских играх в Италии вовсю гремит скандал из-за "шлема памяти" украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал украинца.

Что нужно знать

Гераскевич выступил на Играх на тренировках в шлеме с изображением погибших от рук оккупантов украинских спортсменов

МОК запретил Владиславу соревноваться в "шлеме памяти" и дисквалифицировал украинца

Ковентри провела беседу с Гераскевичем в день дисквалификации

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

За дисквалификацией украинца стоит лично президент МОК Кирсти Ковентри. "Телеграф" рассказывает, что известно о зимбабвийке.

Элитная спортсменка

Ковентри напрямую связана с олимпийским движением. В молодости она была пловчихой мирового уровня. Завоевала 7 олимпийских медалей, включая два "золота", и 8 наград уровня чемпионата мира, включая три "золота". Кирсти сумела выступить на пяти Олимпиадах, правда, медальными для нее были лишь игры в Афинах и Пекине в 2004 и 2008 году соответственно.

Кирсти Ковентри на Олимпиаде в Афинах/Фото: Getty Images

Кирсти Ковентри на Олимпиаде в Пекине/Фото: Getty Images

Карьера функционера

Еще будучи профессиональной спортсменкой Ковентри стала членом МОК и олимпийского комитета Зимбабве. А уже после завершения карьеры пловчихи карьера спортивного функционера у нее пошла в гору. В 2018 году Кирсти возглавила спорт в родном Зимбабве, став министром спорта, отдыха, искусства и культуры страны.

И вот тут начинается самая скандальная часть в ее карьере. Дело в том, что она работала министром при президенте Эммерсоне Дамбудзо Мнангагва, бывшем соратнике Роберта Мугабе, который правил Зимбабве 37 лет. Именно Мнангагва сверг "отца нации", после чего монополизировал власть в Зимбабве. Ковентри подвергалась критике за то, что публично не выступала против некоторых правительственных мер, что вызывало вопросы о ее политической независимости и готовности бросать вызов авторитарной власти. Ковентри фактически работала на власть, которую международные организации обвиняли в отступлении от демократии и нарушениях прав человека.

Карьера в МОК

Кирсти сделала феноменальную карьеру в МОК. Она была председателем Комиссии спортсменов МОК с 2018 по 2021 год, была членом Исполкома МОК, главой координационных комиссий по подготовке к летним юношеским Олимпийским играм Дакар-2026 и главой координационных комиссий по подготовке к летним Олимпийским играм в Брисбене-2032. В разные годы была членом комиссий по олимпийской солидарности, олимпийскому каналу, общественным связям и корпоративным коммуникациям, а также входила в состав оценочных комиссий по выбору столиц Олимпиад 2024 и 2022 годов. В 2025 году Ковентри стала первой женщиной, возглавившей МОК. В этот же год она покинула министерское кресло в Зимбабве.

Кирсти Ковентри - бывшая соратница предыдущего президента МОК Томаса Баха/Фото: Getty Images

Кирсти Ковентри стала президентом МОК/Фото: Getty Images

Кирсти Ковентри на Олимпиаде-2026 после встречи с Гераскевичем/Фото: Getty Images

Напомним, 9 февраля Гераскевич выступил в "шлеме памяти" во время двух официальных тренировок. На его шлеме изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ, с некоторыми из них Владислав был знаком лично. В МОК заявили, что данный шлем "не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований".

МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, разрешив в качестве альтернативы черную повязку. Тем не менее уже 10 февраля Владислав нарушил запрет, выйдя на олимпийскую трассу в этом же шлеме. 11 февраля Гераскевич вновь выступил в этом шлеме на Играх. После этого МОК разрешил Владиславу показать "шлем памяти" на официальных прокатах, однако запретил украинцу выступать в нем, украинец отказался.

На Играх проходит шестой соревновательный день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.