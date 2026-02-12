В "АТБ" впала ціна на популярне масло: в інших магазинах воно на 110 грн дорожче

Ціна приємно здивує

У мережі супермаркетів "АТБ" запровадили нову акційну пропозицію на популярне вершкове масло "Ферма", яке часто обирають покупці для щоденного використання.

Наразі продукт можна придбати зі знижкою 27%, що дозволяє суттєво заощадити під час покупок. Детальніше про це написав "Телеграф".

Яка вартість вершкового масла "Ферма"

За умовами акції, вершкове масло "Ферма" продають за 188,90 гривень, тоді як його звичайна вартість становить 259,90 гривень. Таким чином, різниця між акційною та стандартною ціною складає 71 гривень економії за одну упаковку.

Ціна на масло в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

Водночас в інших магазинах, наприклад "EkoMarket", масло коштує 300,80 гривень. Тобто, якщо купити в "АТБ", можна зекономити 111,90 гривень.

Порівняння цін на вершкове масло. Фото: gotoshop

Чому на товари з’являються знижки

Щоб звільнити місце на полицях для нових продуктів;

Для залучення більшої кількості покупців;

У рамках сезонних розпродажів;

Іноді знижки стосуються продуктів із коротким терміном придатності, проте найчастіше це частина стратегічної цінової політики магазинів.

