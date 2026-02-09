Чому вхід у фунікулер у Києві був з підʼїзду житлового будинку

Ремонтна аварія 1928 року та режим суворої економії змусили київську владу на пів століття "сховати" перон підйомника за дверима звичайної київської квартири

Київський фунікулер, який у столиці є одним із найбільш впізнаваних видів транспорту і розташований на мальовничих схилах Дніпра, не завжди мав такий вигляд, до якого ми звикли сьогодні. Довгий час пасажири користувалися ним у зовсім інших, майже домашніх умовах.

Про це написала користувачка мережі Тредс Тетяна Назарець. Вона поділилася архівною світлиною, яка свідчить про те, що у 1928 році вхід на нижню станцію був облаштований безпосередньо через під’їзд звичайного житлового будинку.

Чому фунікулером користувались через вхід в житловий будинок

Все почалося з технічної катастрофи, яка сталася влітку 1928 року. Під час проведення планового ремонту та заміни канатів один із вагонів зірвався з верхньої станції. Він на великій швидкості полетів донизу і врізався у нижній вагон. Внаслідок сильного удару обидва вагони були вщент розтрощені, а стара дерев'яна будівля нижньої станції зазнала значних пошкоджень.

Як виглядав фунікулер у Києві у 1928 році

Київський фунікулер 1928 рік

Оскільки фунікулер був критично важливим для сполучення Верхнього міста з Подолом, влада вирішила не просто відновити його, а провести капітальну реконструкцію. Проте на той час коштів та ресурсів на будівництво нового окремого вестибюля бракувало. Рішення знайшли в дусі тогочасної економії: нижню станцію буквально "вмонтували" у перший поверх наявного житлового будинку на вулиці Боричів Тік.

Вид на київський фунікулер у 1928 році

Так з’явився унікальний симбіоз — пасажири заходили у двері, що зовні нічим не відрізнялися від входу до квартир, купували квитки у фойє і лише потім потрапляли на перон. Ця "тимчасова" конструкція виявилася надзвичайно живучою. Один із читачів зауважив, що цей "житловий" вхід залишався незмінним аж до кінця 1970-х років, тож багато киян старшого покоління ще пам’ятають цей особливий шлях до вагонів.

Гості міста продовжували заходити до фунікулера через житловий під'їзд аж до 1984 року. Лише під час великої реконструкції до 1500-річчя Києва фунікулер отримав свій сучасний просторий вестибюль, а старі вагони з окремими купе для пасажирів замінили на нові, суцільнометалеві.

Сучасний вигляд фунікулера

