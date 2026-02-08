Олімпійською чемпіонкою Мілана стала родичка "найкрасивішої жінки у світі" (фото)

Олімпійська чемпіонка пов’язана сімейними узами з великою актрисою

Перше "золото" Італії на домашній Олімпіаді-2026 принесла країні представниця ковзанярського спорту Франческа Лоллобриджида. Спортсменка є двоюрідною онукою відомої італійської актриси Джини Лоллобриджиди.

Що потрібно знати

Франческа виграла "золото" у ковзанярському спорті

Двоюрідна бабуся спортсменки була секс-символом післявоєнного кінематографа

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Франческа не була фавориткою змагань, що не завадило їй перемогти на дистанції 3000 метрів. Про це повідомляє "Телеграф".

Франческа Лоллобриджида/Фото: instagram.com/lollobrigida_francy

Довідка: Джина Лоллобриджида – італійська актриса та громадська діячка, одна з головних європейських секс-символів післявоєнного кінематографа.

Популярність їй принесли культові ролі Есмеральди у "Соборі Паризької Богоматері" (1956) та Аделіни у "Фанфан-Тюльпані" (1952). До слова, Джину стали називати "найкрасивішою жінкою у світі" за роль в однойменній кінокартині (1955). Не стало великої актриси у січні 2023 року.

Як виглядала Джина Лоллобриджида в молодості

Джина Лоллобриджида/Фото: Getty Images

Джина Лоллобриджида/Фото: Getty Images

Джина Лоллобриджида/Фото: Getty Images

Джина Лоллобриджида/Фото: Getty Images

Джина Лоллобриджида/Фото: Getty Images

Зазначимо, 8 лютого на Іграх проходить другий змагальний день. Українці ведуть боротьбу за нагороди одразу у кількох дисциплінах.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медалі у двох видах спорту.