Зник прапор, додались лелеки: як змінювалась купюра у 200 грн та що на ній зображене (фото)

Старі 200 грн сьогодні коштують у кілька разів дорожче номіналу

Банкнота номіналом 200 гривень є єдиною на якій зображена жінка. На ній розмішений портрет поетеси Лесі України, цитата "За правду, браття, єднаймось щиро, Єдиний маєм правий шлях…", а зі зворотного боку — в'їзна вежа Луцького замку і лелеки.

З лелеками пов'язаний цікавий факт — у попередній версії банкноти від 2007 року, лелека був один та летів в іншому напрямку. А на найпершій версії 200 грн лелек взагалі не було.

Купюра у 200 грн також має кілька типів захисту, серед яких оптично-змінний елемент SPARK — водяна лілія. Залежно від того, під яким кутом дивитись вона може бути пурпуровою чи навіть золотисто-зеленою.

Сучасні 200 грн, банкнота 2019 року

Цікаво, що сучасна банкнота синьо-рожева, тоді як старша, 2007 року — фіолетово бордова. Зображення вежі спростили, а серійний номер купюри має цікавинку — змінну висоту знаків, що ускладнює підробку.

Попередня банкнота 200 грн, 2007 року

Без лелек, з прапором і дорожча за номінал: як виглядали перші 200 гривень

Перші 200 грн значно відрізняються як дизайном, так і колірною гамою. Домінує синій колір, а портрет Лесі Українки відмінний від того, що використовується зараз. Зараз такі купюри — колекційна цікавинка і за 200 грн зразка 2001 року можна отримати від 800 грн. Вежа Любарта тут інша — має прапор, а замість дерев поблизу кущі. Лелек на купюрі немає.

Попередня банкнота 200 грн, 2001 року

Що ж до вежі Любарта — то це головна споруда Луцького замку, що збереглася з XIV століття. Вона є частиною Державного історико-культурного заповідника "Старий Луцьк" і відкрита для туристів.

Вежа Любарта

Лелек, яких додали на купюру, для України — особливий птах. Він символізує любов до Батьківщини, надію та відродження.

Раніше "Телеграф" розповідав про купюри, які вже частково замінили монетами. На банкноті в 1 грн зображений Володимир Великий, а на купюрі 2 грн — Ярослав Мудрий.