Олімпіада-2026: розклад та результати українців 9 лютого (оновлюється)

Михайло Корнілов
Євген Марусяк Новина оновлена 08 лютого 2026, 21:58
Євген Марусяк. Фото Getty Images

У третій ігровий день на Олімпіаді українці боротимуться за медалі в одній дисципліні

У понеділок, 9 лютого, на Олімпійських іграх-2026 пройде третій ігровий день. Цього дня на Іграх стартують скелетоністи.

Що потрібно знати

  • Українські спортсмени виступлять у кількох дисциплінах
  • Синьо-жовті боротимуться за медалі у стрибках із трампліна
  • Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

У третій змагальний день українці боротимуться за медалі у стрибках з трампліна. Про це повідомляє "Телеграф".

Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 9 лютого (оновлюється)

11:30. Скелетон. Чоловіки. Офіційне тренування (заїзд 1). Владислав Гераскевич.

14.00. Санний спорт. Двійки. Жінки. Тренувальні заїзди 3 та 4. Олександра Мох/Олена Стецьків.

14:53. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. Тренувальні заїзди 3 та 4. Богдан Бабура/Марціновський Даниїл, Ігор Гой/Назарій Качмар.

18:00. Санний спорт. Одинаки (заїзд 1). Юліанна Туницька, Олена Смага.

19:32. Санний спорт. Одинаки (заїзд 2). Юліанна Туницька, Олена Смага.

20:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки, звичайний трамплін (раунд 1). Євген Марусяк, Віталій Калініченко.

21:15. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін. Фінал.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.

