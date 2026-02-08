Олімпіада-2026: розклад та результати українців 9 лютого (оновлюється)
У третій ігровий день на Олімпіаді українці боротимуться за медалі в одній дисципліні
У понеділок, 9 лютого, на Олімпійських іграх-2026 пройде третій ігровий день. Цього дня на Іграх стартують скелетоністи.
Що потрібно знати
- Українські спортсмени виступлять у кількох дисциплінах
- Синьо-жовті боротимуться за медалі у стрибках із трампліна
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
У третій змагальний день українці боротимуться за медалі у стрибках з трампліна. Про це повідомляє "Телеграф".
Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 9 лютого (оновлюється)
11:30. Скелетон. Чоловіки. Офіційне тренування (заїзд 1). Владислав Гераскевич.
14.00. Санний спорт. Двійки. Жінки. Тренувальні заїзди 3 та 4. Олександра Мох/Олена Стецьків.
14:53. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. Тренувальні заїзди 3 та 4. Богдан Бабура/Марціновський Даниїл, Ігор Гой/Назарій Качмар.
18:00. Санний спорт. Одинаки (заїзд 1). Юліанна Туницька, Олена Смага.
19:32. Санний спорт. Одинаки (заїзд 2). Юліанна Туницька, Олена Смага.
20:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки, звичайний трамплін (раунд 1). Євген Марусяк, Віталій Калініченко.
21:15. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін. Фінал.
Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.