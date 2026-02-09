Не нижче 40% знижки : які популярні 10 продуктів та товарів можна купити в "АТБ"
Знижки діють лише до 10 лютого
У супермаркеті "АТБ" з’явилися приємні знижки, які можуть зацікавити кожного: від напоїв і шоколаду до морозива та ковбаси. Деякі продукти зараз продають майже вдвічі дешевше.
Знижки до 42% діють на кавові напої, шоколад, морозиво, пельмені, ковбасу та засоби для дому. Ось 10 товарів, які можна купити до 10 лютого.
Що зараз вигідно купувати в "АТБ"
Тож, напій Jacobs Cappuccino Choco 0,5 кг можна купити за 179,90 грн замість 310,80 грн — це 42% знижки. Також на 42% дешевше шоколад Milka 90 г з молочним або полуничним кремом — 51,50 грн замість 88,90 грн.
Є й інші знижки — 40% на морозиво, пельмені, ковбасу та засоби для дому. Наприклад:
- Морозиво Хрещатик 70 г — 17,50 грн замість 29,50 грн;
- Пельмені Три Ведмеді 0,85 кг — 159,90 грн замість 266,90 грн;
- Ковбаса М'ясна лавка 0,55 кг — 107,90 грн замість 179,90 грн;
- Засіб для миття скла NEO PURE 0,5 л — 29,90 грн замість 49,90 грн.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 10 популярних продуктів можна купити зі великими знижками в "Сільпо".