У шість разів менше за колег? Скільки заробляє голова Житомирської ОДА

Податків посадовець сплатив понад 70 тисяч

Начальник Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко за 2025 рік заробив понад 300 тисяч грн. Щоправда, ця сума врази нижча за зарплату деяких колег.

Як повідомили у Житомирській обласній державній адміністрації на запити "Телеграфу", Бунечко у 2025 році не отримував матеріальну допомогу на оздоровлення чи для вирішення соціально-побутових питань.

За минулий рік він заробив 312,8 тисяч грн, однак на руки отримав лише 240 тисяч грн. Тобто у 2025 начальник ОДА заплатив понад 70 тисяч податків. Щомісяця, згідно з документом, Бунечко отримував приблизно по 20 тисяч грн, а податків сплачував майже на 6 тисяч грн.

Зокрема:

з 01.01.2025 по 31.03.2025 нарахований посадовий оклад — 98 757,00 грн , виплачено — 76 042,89 грн;

, виплачено — 76 042,89 грн; з 01.04.2025 по 30.06.2025 нарахований посадовий оклад — 108 689,00 грн, виплачено — 83 690,53 грн;

виплачено — 83 690,53 грн; з 01.07.2025 по 31.12.2025 нарахований посадовий оклад — 105 570,00 грн, виплачено — 81 288,90 гривень.

Яку зарплату отримує Віталій Бунечко

Зауважимо, що у порівняні з колегою з Запорізької області Іваном Федоровим Бунечко отримує врази меншу заплату. Адже голові Запорізької ОДА у 2025 році нарахували понад 2 млн грн. На руки він отримав 1,7 млн грн, тобто податків було сплачено на понад 300 тисяч грн.

Що відомо про Віталія Бунечка

Посаду голови Житомирської ОВА Віталій Іванович обіймає з 2019 року. Народився він у Рівненській області у селі Сарни у 1973 році. У 1995 закінчив Волинський університет ім. Лесі Українки, у 1997 Академію Служби безпеки України. Має науковий ступінь доктора філософії в галузі юриспруденції.

Віталій Бунечко

Деякий час працював вчителем історії та правознавства в Обарівській загальноосвітній школі Рівненського району Рівненської області. Також обіймав посаду першого заступника начальника головного управління — начальника управління (з дислокацією в Маріуполі) Головного управління регіонального органу СБУ. У серпні 2019 став начальником Житомирської ОВА.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заробітна плата голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук за 2025 рік склала понад півмільйона гривень.