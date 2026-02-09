Російські "Гербери" запускають FPV над Сумами. Військовий експерт назвав ймовірні цілі

Такі дрони РФ застосовує як розвідник, камікадзе або обманку для ППО, а тепер й носій

Момент, коли російський дрон "Гербера" запускає FPV над Сумами потрапив на відео. Подібні випадки наразі фіксуються щодня.

Як зазначив в коментарі "Телеграфу" авіаексперт Анатолій Храпчинський, Суми — це не глибокий тил, і дрони можуть використовуватися в тому числі для ударів по мобільних вогневих групах чи системах ППО. Наразі точне призначення FPV дронів не до кінця зрозуміле — це може бути не тільки ударний дрон, а й розвідник.

На цьому також наголошує і фахівець з радіотехнологій радник Міністра оборони Сергій Флеш Бескрестнов. Перший випадок використання БПЛА "Гербера" в ролі носія FPV дрона був зафіксований 3 лютого. Наразі ж — такі дрони-матки виявляють кожного дня.

"Гербера" з ретранслятором, виявлена 3 лютого

Зазначимо, FPV-дрони долітали до Сум ще влітку 2025 року, тож наразі достеменно невідомо, навіщо росіяни використовують "Гербери" як дрони-носії. В Інституті вивчення війни припускають, що росіяни можуть використовувати більшу дальність дрона "Гербера" для розвідки, аналогічно з іншими випадками використання дронів-маток. Це має допомогти їм з координування ударів в українському тилу. Експерти наголошують — українські військові "навряд чи використовуватимуть системи ППО для збиття цих невеликих FPV-дронів у глибокому тилу".

Дрон "Гербера"

За різними даними дальність дрона "Гербера" становить 300-600 км, залежно від наявного обладнання. Його модифікації дозволяють робити його дроном-камікадзе, розвідником чи обманкою для ППО. Вартість такого дрона для РФ — близько 10 тисяч доларів США.

Раніше "Телеграф" розповідав, що такі дрони розвідники "Гербера" фіксували і над столицею України — Києвом. Ці дрони обладнані китайськими камерами — докази знайшли в одному зі збитих безпілотників.