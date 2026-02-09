"Танець пінгвіна" на льоду: як правильно ходити і падати, коли сильна ожеледь
Ці прості правила зменшать ризик падінь та травм
Цього року зима видалася дуже непростою. Витримку українців випробовують не лише російські атаки, а й погода із сильними морозами, снігопадами та ожеледицею. "Телеграф" вже розповідав, що робити зі слизьким взуттям, а сьогодні ділиться порадами, як правильно ходити та падати на льоду, щоб знизити ризик отримання травм.
Як правильно ходити по льоду?
Є просте правило, яке допоможе уникнути падіння на ожеледиці. Це техніка "хода пінгвіна", яка дійсно працює, пише Mayo Clinic Jacksonville.
Простими словами, вам потрібно зімітувати, як ходять пінгвіни. Злегка зігніть коліна — це знизить центр тяжіння. Не робіть широких кроків – краще дріботіть кроками і перенесіть вагу на всю стопу. Руки в цей момент мають бути вільними – вони ваш балансир. Якщо руки будуть у кишенях або зайняті телефоном, ризик падіння зросте.
Як правильно падати на ожеледиці?
Це може звучати дивно, однак є правила, як правильно падати, якщо вже послизнулися і не втримали рівновагу. У вас будуть частки секунд, щоб зреагувати, тож краще запам’ятати ці поради.
Що робити не можна?
- Не виставляйте руки вперед — це може призвести до переломів чи вивихів кінцівок.
- Не падайте на лікті – це може загрожувати переломами ключиць та самих ліктів.
- Не намагайтеся впасти на сідниці — сильний удар, який припаде на куприк, може призвести до проблем з хребтом.
Що робити треба?
- Намагайтеся притиснути підборіддя до грудей, якщо відчули, що падаєте назад — це потрібно, щоб не вдаритися потилицею.
- Дуже важливо зреагувати і швидко згрупуватися — стиснутися в "грудку", підтягнувши коліна.
- Найбезпечніша траєкторія — впасти на бік, тоді удар розподіляється на більшу площу: стегно і бічна частина тулуба, що замортизує падіння.
