"Танець пінгвіна" на льоду: як правильно ходити і падати, коли сильна ожеледь

Ці прості правила зменшать ризик падінь та травм

Цього року зима видалася дуже непростою. Витримку українців випробовують не лише російські атаки, а й погода із сильними морозами, снігопадами та ожеледицею. "Телеграф" вже розповідав, що робити зі слизьким взуттям, а сьогодні ділиться порадами, як правильно ходити та падати на льоду, щоб знизити ризик отримання травм.

Як правильно ходити по льоду?

Є просте правило, яке допоможе уникнути падіння на ожеледиці. Це техніка "хода пінгвіна", яка дійсно працює, пише Mayo Clinic Jacksonville.

Простими словами, вам потрібно зімітувати, як ходять пінгвіни. Злегка зігніть коліна — це знизить центр тяжіння. Не робіть широких кроків – краще дріботіть кроками і перенесіть вагу на всю стопу. Руки в цей момент мають бути вільними – вони ваш балансир. Якщо руки будуть у кишенях або зайняті телефоном, ризик падіння зросте.

Хода пінгвіна може знизити ризик падіння. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Як правильно падати на ожеледиці?

Це може звучати дивно, однак є правила, як правильно падати, якщо вже послизнулися і не втримали рівновагу. У вас будуть частки секунд, щоб зреагувати, тож краще запам’ятати ці поради.

Що робити не можна?

Не виставляйте руки вперед — це може призвести до переломів чи вивихів кінцівок.

Не падайте на лікті – це може загрожувати переломами ключиць та самих ліктів.

Не намагайтеся впасти на сідниці — сильний удар, який припаде на куприк, може призвести до проблем з хребтом.

Що робити треба?

Намагайтеся притиснути підборіддя до грудей, якщо відчули, що падаєте назад — це потрібно, щоб не вдаритися потилицею.

Дуже важливо зреагувати і швидко згрупуватися — стиснутися в "грудку", підтягнувши коліна.

Найбезпечніша траєкторія — впасти на бік, тоді удар розподіляється на більшу площу: стегно і бічна частина тулуба, що замортизує падіння.

