"Танець пінгвіна" на льоду: як правильно ходити і падати, коли сильна ожеледь

Галина Струс
Хода пінгвіна може врятувати від падіння на льоду Новина оновлена 09 лютого 2026, 13:08
Хода пінгвіна може врятувати від падіння на льоду. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Ці прості правила зменшать ризик падінь та травм

Цього року зима видалася дуже непростою. Витримку українців випробовують не лише російські атаки, а й погода із сильними морозами, снігопадами та ожеледицею. "Телеграф" вже розповідав, що робити зі слизьким взуттям, а сьогодні ділиться порадами, як правильно ходити та падати на льоду, щоб знизити ризик отримання травм.

Як правильно ходити по льоду?

Є просте правило, яке допоможе уникнути падіння на ожеледиці. Це техніка "хода пінгвіна", яка дійсно працює, пише Mayo Clinic Jacksonville.

Простими словами, вам потрібно зімітувати, як ходять пінгвіни. Злегка зігніть коліна — це знизить центр тяжіння. Не робіть широких кроків – краще дріботіть кроками і перенесіть вагу на всю стопу. Руки в цей момент мають бути вільними – вони ваш балансир. Якщо руки будуть у кишенях або зайняті телефоном, ризик падіння зросте.

Хода пінгвіна на льоду
Хода пінгвіна може знизити ризик падіння. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Як правильно падати на ожеледиці?

Це може звучати дивно, однак є правила, як правильно падати, якщо вже послизнулися і не втримали рівновагу. У вас будуть частки секунд, щоб зреагувати, тож краще запам’ятати ці поради.

Що робити не можна?

  • Не виставляйте руки вперед — це може призвести до переломів чи вивихів кінцівок.
  • Не падайте на лікті – це може загрожувати переломами ключиць та самих ліктів.
  • Не намагайтеся впасти на сідниці — сильний удар, який припаде на куприк, може призвести до проблем з хребтом.

Що робити треба?

  • Намагайтеся притиснути підборіддя до грудей, якщо відчули, що падаєте назад — це потрібно, щоб не вдаритися потилицею.
  • Дуже важливо зреагувати і швидко згрупуватися — стиснутися в "грудку", підтягнувши коліна.
  • Найбезпечніша траєкторія — впасти на бік, тоді удар розподіляється на більшу площу: стегно і бічна частина тулуба, що замортизує падіння.

