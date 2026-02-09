Деякі будуть більше 20 годин без світла. Які графіки діють в Україні 9 лютого

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у понеділок, 9 лютого, протягом усього дня у країні є відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:

Графіки будуть нерівномірними у різних районах через особливості пошкоджень енергосистеми.

Вони ніяк не прив’язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).

Їх можна буде подивитися в чат-боті та на сайті. Через навантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.

Волинська область

Графік відключення світла у Луцьку та Волинській області 09.02.2026

Вінницька область

Графік відключення світла у Вінницькій області 09.02.2026

Дніпропетровська область

Графік відключення світла у Дніпропетровській області 09.02.2026

Житомирська область

Графік відключення світла у Житомирській області 09.02.2026

Закарпатська область

Графік відключення світла у Закарпатській області 09.02.2026

Запорізька область

Графік відключення світла у Запорізькій області 09.02.2026

Івано-Франківська область

Графік вимкнення світла в Івано-Франківській області 09.02.2026

Кіровоградська область

Графік відключення світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 09.02.2026

Львівська область

Графік відключення світла у Львівській області 09.02.2026

Миколаївська область

Графік відключення світла у Миколаївській області 09.02.2026

Одеська область

В Одесі та області діють екстрені відключення, графіки не діють.

Полтавська область

Графік відключення світла у Полтавській області 09.02.2026

Рівненська область

Графік відключення світла у Рівненській області 09.02.2026

Сумська область

Графік відключення світла у Сумській області 09.02.2026

Тернопільська область

Загального графіка вимкнення електроенергії більше немає. Надалі є графік погодинних відключень, але у оновленому форматі. Тепер споживачі можуть індивідуально на свою адресу перевіряти, коли саме планується відключення світла.

Харківська область

Графік відключення світла у Харківській області 09.02.2026

Хмельницька область

Графік відключення світла у Хмельницькій області 09.02.2026

Черкаська область

Графік відключення світла у Черкаській області 09.02.2026

Чернівецька область

Графік відключення світла Чернівці та область 09.02.2026

Чернігівська область

Графік відключення світла у Чернігові та області 09.02.2026

Раніше "Телеграф" розповідав, чи лютий буде складнішим у питанні відключень світла.