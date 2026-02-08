Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, всі медалісти 9 лютого
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На іграх пройде 3-й змагальний день
У понеділок, 9 лютого, на Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо відбудеться третій змагальний день. Цього дня спортсмени змагатимуться за 5 комплектів нагород.
Що потрібно знати
- У третій ігровий день на Олімпіаді розіграють 5 комплектів нагород
- 9 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть фрістайлісти, а завершать стрибуни з трампліна
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 9 лютого. Цього дня спортсмени змагатимуться за нагороди у гірськолижному спорті, фрістайлі, ковзанярському спорті, сноуборді та стрибках з трампліна. Слідкувати за виступами українців у цей день можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 9 лютого".
Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 9 лютого (оновлюється)
13:30. Фрістайл. Жінки. Слоупстайл
15:00. Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (слалом)
18:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м
20:30. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр
21:12. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін
Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.