Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, всі медалісти 9 лютого

На іграх пройде 3-й змагальний день

У понеділок, 9 лютого, на Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо відбудеться третій змагальний день. Цього дня спортсмени змагатимуться за 5 комплектів нагород.

Що потрібно знати

У третій ігровий день на Олімпіаді розіграють 5 комплектів нагород

9 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть фрістайлісти, а завершать стрибуни з трампліна

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 9 лютого. Цього дня спортсмени змагатимуться за нагороди у гірськолижному спорті, фрістайлі, ковзанярському спорті, сноуборді та стрибках з трампліна. Слідкувати за виступами українців у цей день можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 9 лютого".

Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 9 лютого (оновлюється)

13:30. Фрістайл. Жінки. Слоупстайл

15:00. Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (слалом)

18:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м

20:30. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр

21:12. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.