До +13 градусів: як змінюватиметься березнева погода у Дніпрі

Морози покинуть місто лише наприкінці березня

Березень у Дніпрі відзначатиметься поступовим потеплінням, але нічні морози не покидатимуть місто майже увесь місяць.

Таким прогнозом поділились у "Мeteoprog" і додали, що найвищі показники на термометрах передбачаються у кінці місяця. Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Що прогнозують у березні

Початок місяця очікується доволі холодним. Вдень температура триматиметься приблизно на рівні +3…+5 градусів, а вночі можливі невеликі морози до -3 градусів. Погода буде переважно хмарною, місцями можливі невеликі дощі, тому весняне тепло прийде не одразу.

Уже ближче до середини березня температура почне поступово підвищуватися. Денне повітря прогріватиметься до +6…+8 градусів, але нічні морози зберігатимуться.

Друга половина березня також може подарувати жителям міста досить комфортну погоду. Температура вдень триматиметься приблизно на рівні +8…+9 градусів, а подекуди може підійматися ще вище.

Найтепліше буде наприкінці місяця. Температура може підійматися до +10…+13 градусів вдень, що вже більше нагадуватиме квітневу погоду. Ночі також стануть значно теплішими — показники переважно триматимуться вище нуля. Сонячних днів стане більше.

Погода у Дніпрі на місяць. Фото: Мeteoprog

Загалом березень у Дніпрі прогнозується досить м’яким, майже без опадів. Різких температурних стрибків не прогнозується.

