Українська блогерка-мільйонниця зізналася в "коханні" до Януковича (відео)

Найгіршим главою держави блогерка вважає Володимира Зеленського

Тетяна Коряк — відома українська блогерка із аудиторією 1 млн і колишня учасниця проєкту "Супермама". Вона називала війну "брудними іграми політиків", а тепер сказала, що серед президентів України їй найбільше подобався Віктор Янукович через "відсутність війн і долар по 8".

Що варто знати

Блогерка Тетяна Коряк назвала Віктора Януковича найкращим президентом України, аргументуючи це економічною стабільністю та відсутністю війни

Інфляцію та високі ціни на пальне "Корячка" вважає головними показниками того, що за нинішньої влади ситуація в країні значно погіршилася

Блогерка Марія Паньків, яка опитує людей на вулицях про соціальні теми, цього разу виклала відео із Тетяною, яка більш відома як "Корячка". На запитання, який із президентів найбільше імпонував Коряк, вона без роздумів відповіла: "Янукович". Так, вона знає, що "на верхівках крали", але попри це, тоді "у неї все було ок".

Блогерка порівняла ті часи з теперішніми. Вона заявила, що зараз "набагато гірше" — долар майже 50 грн, ціни на бензин кусаються.

"Ні війн не було, долар був стабільний…. А що зараз? Полтинік (ред. — майже 50 грн) долар бензин до небес, сидимо голою ср*акою на ж*опі, війна", - відповіла Корячка

Ба більше, найменше Тетяні імпонує президент Зеленський. "Тому що ось, що ми зараз маємо", — таку аргументацію навела блогерка.

Нагадаємо, що перебуваючи на Кіпрі у вересні 2023 року, Корячка заявляла в Instagram, що не підтримує участь українців у війні зі зброєю в руках, назвала війну "брудними іграми політиків" і висловила думку, що все можна було б вирішити переговорами. Вона також сказала, що навіть якби була чоловіком, не пішла б воювати, поставила під сумнів добровільність служби українських захисників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що блогерка Корячка заявила, що у школах Харкова вчать, "як готувати попу до аналу". Гімназія, в якій нібито навчають за такими підручниками, а також назву самої книги Коряк відмовляється називати.