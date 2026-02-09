Є загроза для АЕС? Що сейсмологи кажуть про останні землетруси в Україні

У лютому фіксували поштовхи на 5,1 та 3 бали

З початку лютого Україну сколихнув вже другий землетрус. Поштовхи зафіксували на Полтавщині. На тлі цього у багатьох виникають питання: чи дійсно землетрусів в Україні стало більше і з чим це пов'язано.

Відповіді "Телеграфу" дав сейсмолог Олександр Кендзера. За його словами, фактично нервувати та панікувати не слід, адже такі коливання земної кори звичне явище.

Що треба знати:

2 лютого в Азовському морі зафіксували підземні поштовхи

Про збільшення кількості землетрусів сейсмологи наразі не говорять

Активність земної кори не має зашкодити АЕС

Наразі в Україні встановили сейсмічні станції густіше, ніж було раніше. Тому сейсмічну активність фіксують частіше. До прикладу, на Полтавщині 8 лютого зафіксували поштовхи у 3 бали.

"Ці поштовхи (в Полтавській області — ред.) нічого страшного. Непередбачуваного не відбувається, на щастя. А от оцей землетрус в Азовському морі в 5,1 бали — це вже інша справа", — каже сейсмолог.

Де відчували поштовхи на Полтавщині

Кендзера додає, що поштовхи в Азовському морі були біля перешийка, а не біля Криму. Однак їх відчували і на півострові, на півночі Чорного моря. Проте сила цих коливань врази нижча, ніж була у 1927 році.

Місце, де стався землетрус 2 лютого. Фото: m.emsc.eu

Зруйнований в результаті землетрусу будинок у Ялті у 1927

Відповідаючи на питання, чому ж територію України більше насичують сейсмічними станціями, експерт розповів, що це робиться для того, щоб прогнозувати майбутні поштовхи, особливо якщо йдеться про велику активність. Тому наразі вагомих причин для хвилювання щодо землетрусів немає.

Однак сейсмічну активність також фіксують і на території біля АЕС, що викликає занепокоєння. Кендзера каже, що на станціях проробили спеціальну роботу щодо цього, але щодо ЗАЕС він не може бути певним.

"Найближче до Азовського моря Запорізька АЕС, але вона досить далеко від сейсмічно активної зони. Навіть якщо згадувати землетрус 1927 року, тоді найбільше постраждало північне узбережжя Криму та південь Азовського моря. А цунамі накрило Одеську та Херсонську області", — додає сейсмолог.

