"Не по-чоловічому". У Путіна образились на Трампа через обіцянки в Анкориджі

Кремль вважає, що долю України мають вирішувати лише Вашингтон та Москва

У Кремлі вважають, що президент США Дональд Трамп чинить не "по-чоловічому" в питанні України. Адже на Алясці Росія прийняла умови Білого дому і "проблема вже має бути вирішена".

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він каже, що думка Києва чи ЄС не хвилює Росію у питанні війни в Україні.

"РФ в Анкориджі прийняла пропозицію США щодо України, і, якщо підходити по-чоловічому, проблема має бути вирішена", — наголосив Лавров.

За його словами, нібито долю війни та самої України мають вирішувати лише дві країни — США та Росія. А наразі Білий дім, на думку Кремля, не дотримується обіцянок та своєї позиції, яку демонстрував на Алясці під час зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним.

Що ще наговорив Лавров:

Для РФ була важлива позиція США щодо України, неважливо, що сказали б у Києві чи "печерні русофоби" в ЄС.

РФ і США після Анкориджа мали б перейти до широкого співробітництва, але на практиці все навпаки.

США тепер самі не готові на свої пропозиції щодо України, зроблені в Анкориджі.

Які вимоги висував Путін під час зустрічі на Алясці

Виведення ЗСУ з Донбасу . Тобто українська армія мала б повність вийти з Донецької та Луганської областей, навіть з неокупованих територій.

. Тобто українська армія мала б повність вийти з Донецької та Луганської областей, навіть з неокупованих територій. Територіальні поступки Києва. Україна мала б погодитись на те, що окуповані території стають частиною РФ, а в обмін на це Кремль "заморозить" лінію фронту.

Україна мала б погодитись на те, що окуповані території стають частиною РФ, а в обмін на це Кремль "заморозить" лінію фронту. Визнання статуси Криму . Путін вимагав, щоб Крим офіційно став частиною РФ.

. Путін вимагав, щоб Крим офіційно став частиною РФ. Зменшення санкцій. Після укладення угоди Москва очікує, що частину санкцій знімуть або пом'якшать.

Після укладення угоди Москва очікує, що частину санкцій знімуть або пом'якшать. Відмова України від вступу в НАТО , а також відмова від союзних гарантій членства.

, а також відмова від союзних гарантій членства. Російська мова мала б отримати офіційний статус в Україна та вільна діяльність Російської православної церкви.

Зауважимо, що за даними Reuters, деякі з цих вимог Трамп прийняв, однак наразі площина переговорів змінилась. Щоправда, питання територій залишається найважчим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нові переговори України та РФ можуть пройти у США вже наступного тижня.