"Не по-чоловічому". У Путіна образились на Трампа через обіцянки в Анкориджі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кремль вважає, що долю України мають вирішувати лише Вашингтон та Москва
У Кремлі вважають, що президент США Дональд Трамп чинить не "по-чоловічому" в питанні України. Адже на Алясці Росія прийняла умови Білого дому і "проблема вже має бути вирішена".
Про це заявив голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він каже, що думка Києва чи ЄС не хвилює Росію у питанні війни в Україні.
"РФ в Анкориджі прийняла пропозицію США щодо України, і, якщо підходити по-чоловічому, проблема має бути вирішена", — наголосив Лавров.
За його словами, нібито долю війни та самої України мають вирішувати лише дві країни — США та Росія. А наразі Білий дім, на думку Кремля, не дотримується обіцянок та своєї позиції, яку демонстрував на Алясці під час зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним.
Що ще наговорив Лавров:
- Для РФ була важлива позиція США щодо України, неважливо, що сказали б у Києві чи "печерні русофоби" в ЄС.
- РФ і США після Анкориджа мали б перейти до широкого співробітництва, але на практиці все навпаки.
- США тепер самі не готові на свої пропозиції щодо України, зроблені в Анкориджі.
Які вимоги висував Путін під час зустрічі на Алясці
- Виведення ЗСУ з Донбасу. Тобто українська армія мала б повність вийти з Донецької та Луганської областей, навіть з неокупованих територій.
- Територіальні поступки Києва. Україна мала б погодитись на те, що окуповані території стають частиною РФ, а в обмін на це Кремль "заморозить" лінію фронту.
- Визнання статуси Криму. Путін вимагав, щоб Крим офіційно став частиною РФ.
- Зменшення санкцій. Після укладення угоди Москва очікує, що частину санкцій знімуть або пом'якшать.
- Відмова України від вступу в НАТО, а також відмова від союзних гарантій членства.
- Російська мова мала б отримати офіційний статус в Україна та вільна діяльність Російської православної церкви.
Зауважимо, що за даними Reuters, деякі з цих вимог Трамп прийняв, однак наразі площина переговорів змінилась. Щоправда, питання територій залишається найважчим.
Раніше "Телеграф" розповідав, що нові переговори України та РФ можуть пройти у США вже наступного тижня.