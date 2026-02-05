На логотипі Олімпіади-2026 знайшли непристойний жест та символи війни в Україні (фото)

Емблема найближчої Олімпіади викликала суперечки у мережі

Вже у п’ятницю, 6 лютого, в Італії стартують XXV зимові Олімпійські ігри. На логотипі Ігор зображено цифру "26", щоправда деякі бачать у символі зовсім інше.

Що потрібно знати

"Футура" — офіційна емблема Олімпіади в Мілані

На лого зображено число 26, хоча деякі бачать зовсім інше

Олімпійські ігри пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

В threads розгорілися суперечки навколо логотипу. Офіційно символ називається Futura ("Футура").

За задумом розробників, емблема представлена у вигляді силуету числа 26, що символізує рік проведення Ігор в Італії.

Офіційне лого ОІ-2026 та Паралімпіади-2026

У мережі зазначили, що бачать на логотипі зовсім не число. Деякі помітили на емблемі "середній палець" — непристойний жест, який у сучасній культурі означає "відвали" або "йди на х**". Один із користувачів побачив на емблемі Олімпіади літери Z, O, V – символи повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, Україна делегувала на Олімпійські ігри 46 атлетів у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що у Синьо-жовтих є шанси на медалі.