На логотипі Олімпіади-2026 знайшли непристойний жест та символи війни в Україні (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Емблема найближчої Олімпіади викликала суперечки у мережі
Вже у п’ятницю, 6 лютого, в Італії стартують XXV зимові Олімпійські ігри. На логотипі Ігор зображено цифру "26", щоправда деякі бачать у символі зовсім інше.
Що потрібно знати
- "Футура" — офіційна емблема Олімпіади в Мілані
- На лого зображено число 26, хоча деякі бачать зовсім інше
- Олімпійські ігри пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
В threads розгорілися суперечки навколо логотипу. Офіційно символ називається Futura ("Футура").
За задумом розробників, емблема представлена у вигляді силуету числа 26, що символізує рік проведення Ігор в Італії.
У мережі зазначили, що бачать на логотипі зовсім не число. Деякі помітили на емблемі "середній палець" — непристойний жест, який у сучасній культурі означає "відвали" або "йди на х**". Один із користувачів побачив на емблемі Олімпіади літери Z, O, V – символи повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Нагадаємо, Україна делегувала на Олімпійські ігри 46 атлетів у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що у Синьо-жовтих є шанси на медалі.