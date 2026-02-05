Рус

На логотипі Олімпіади-2026 знайшли непристойний жест та символи війни в Україні (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Логотип Олімпійських ігор у Мілані Новина оновлена 05 лютого 2026, 17:14
Логотип Олімпійських ігор у Мілані. Фото Getty Images

Емблема найближчої Олімпіади викликала суперечки у мережі

Вже у п’ятницю, 6 лютого, в Італії стартують XXV зимові Олімпійські ігри. На логотипі Ігор зображено цифру "26", щоправда деякі бачать у символі зовсім інше.

Що потрібно знати

  • "Футура" — офіційна емблема Олімпіади в Мілані
  • На лого зображено число 26, хоча деякі бачать зовсім інше
  • Олімпійські ігри пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

В threads розгорілися суперечки навколо логотипу. Офіційно символ називається Futura ("Футура").

За задумом розробників, емблема представлена у вигляді силуету числа 26, що символізує рік проведення Ігор в Італії.

Офіційне лого ОІ-2026 та Паралімпіади-2026
Офіційне лого ОІ-2026 та Паралімпіади-2026

У мережі зазначили, що бачать на логотипі зовсім не число. Деякі помітили на емблемі "середній палець" — непристойний жест, який у сучасній культурі означає "відвали" або "йди на х**". Один із користувачів побачив на емблемі Олімпіади літери Z, O, V – символи повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, Україна делегувала на Олімпійські ігри 46 атлетів у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що у Синьо-жовтих є шанси на медалі.

Теги:
#Олімпійські ігри #Олімпіада #Олімпіада-2026