"Тривають останні бої". Що відбувається у Покровську (карти)

Ситуація стає все важчою

Бої у місті Покровськ Донецької області тривають з жовтня 2025 року — Росія кинула на Покровський напрямок понад 140 тисяч. Зараз ворог заводить свою піхоту в північну частину Покровська.

Що потрібно знати:

Ще наприкінці листопада минулого року Кремль заявляв про "захоплення" Покровська

Проте за місто все ще тривають бої, хоча більша його частина під ворожим контролем

Однак ситуація в районі Покровська продовжує погіршуватися

Бої за Покровськ — що відомо

Про це повідомляє DeepState. Аналітики показали відео, як російські солдати, переодягнувшись в цивільний одяг вивозять тіла своїх товаришів, що загинули.

Захід у Покровськ сильно обмежений. Росіяни активно проводять дистанційне мінування. Також вони посилили застосування КАБів по позиціях Сил Оборони.

Ділянки, які вдається розмінувати, ворог одразу заміновує. Продовжуються також постійні спроби противника зайти в Гришине і останнім часом більша увага роботи пілотів прикута вже до цього населеного пункту, а не на Покровськ, чим користується ворог, — йдеться у повідомленні

Ситуація у Покровську на карті deepstate

Ситуація в районі Покровська на карті deepstate

Що відбувається у Мирнограді

На сусідньому Мирноградському відтинку фронту росіяни накопичуються на фермах на півночі. Ворог накопичує особовий склад в церкві, одночасно з цивільними, порушуючи, зокрема, норми гуманітарного права.

Тривають хаотичні бої в північній частині міста рештками угрупування Сил Оборони, які знаходяться в Мирнограді, і на вихід яких немає жодних планів попри те, що Покровськ ось-ось перейде в руки ка***ів … Останні бої за Покровськ та Мирноград тривають — пишуть аналітики DeepState

Що про ситуацію у Покровську та Мирнограді кажуть військові

Керівник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, полковник Володимир Полевий в інтерв'ю "OBOZ.UA" пояснив, що на півночі обох міст — Покровська та Мирнограда, залишаються окремі позиції українських військових. Однак вони не формують суцільну лінію оборони. Відокремлені позиції Сил Оборони дають змогу слідкувати ворожою логістикою, переміщенням ворога та завдавати йому ураження, наприклад, засобами FPV.

Полковник резюмував, що зараз бойові дії ведуться через окремі опорні, спостережні та вогневі пункти, які часто не пов’язані між собою єдиною системою комунікацій і мають роздільну логістику. Така ситуація характерна для обох сторін.

Що кажуть в Інституті вивчення війни (ISW) про Покровськ

У звіті за 9 лютого зазначається, що 8 лютого російські війська продовжили спроби просунутися на північ від Покровська, але підтвердженого прогресу не досягли. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 лютого, показують, що росіяни діють на південний схід від Білицького (на північ від Покровська).

Ситуація в районі Покровська на карті ISW

Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, 8 лютого повідомив, що російські війська здійснили свою останню спробу моторизованого штурму в зоні відповідальності бригади у грудні 2025 року. З того часу окупанти атакують виключно в пішому порядку.

За словами військового, іноді російські війська використовують безпілотні наземні транспортні засоби для доставки припасів та логістики. Також росіяни іноді намагаються приховати легкі транспортні засоби в лісових районах.

Нагадаємо, раніше військовий волонтер, офіцер тероборони та публічний експерт з питань безпеки Сергій Братчук розповів "Телеграфу" про цілі росіян на 2026 рік. Йдеться не лише про Донецьку область.