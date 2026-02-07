У Держдумі порадили російській фігуристці "донести на сусідів" на Олімпіаді

Російська спортсменка ховається під прапором Грузії

Депутат Держдуми РФ, олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова порадила донести на сусідів Діані Девіс, грузинській фігуристці, яка раніше виступала за Росію. Спортсменка скаржилася на побутові умови на Іграх.

Що потрібно знати

Фігуристка поскаржилася на дим від куріння у її номері

Журова порадила донести на сусідів

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Відповідний коментар Журової наводить vseprosport.ru. Девіс напередодні заявила, що в туалеті її номеру воняє куревом, а в неї самої — астма.

Взагалі, в Олімпійському селищі курити заборонено категорично, зазвичай, за це великі штрафи. Коли я виступала і поїхала на свою першу Олімпіаду, тоді люди курили ще в Олімпійському селищі – не спортсмени, а тренери, персонал. Але потім на Іграх заборонили куріння в Олімпійському селищі. Дивно, що хтось зі спортсменів дозволив собі покурити у номері. Пропоную Діані Девіс донести на сусідів, поскаржитися організаторам. Світлана Журова

Довідка: Діана Девіс — російська і грузинська фігуристка, яка виступає в танцях на льоду. Дочка Етері Тутберідзе, скандальної російської тренерки із фігурного катання. З 2023 року Девіс та Смолкін представляють Грузію. Раніше вони виступали за РФ, вигравали "срібло" на чемпіонаті Росії-2022, представляли РФ на Іграх-2022.

Нагадаємо, МОК допустив на Ігри-2026 13 російських атлетів. Усі вони набули нейтрального статусу, хоча безпосередньо пов’язані з російською владою.

На Олімпіаді 7 лютого проходить перший змагальний день. З розкладом та результатами українців можна ознайомитись на сайті "Телеграф".