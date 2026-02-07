У Держдумі порадили російській фігуристці "донести на сусідів" на Олімпіаді
Російська спортсменка ховається під прапором Грузії
Депутат Держдуми РФ, олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова порадила донести на сусідів Діані Девіс, грузинській фігуристці, яка раніше виступала за Росію. Спортсменка скаржилася на побутові умови на Іграх.
Що потрібно знати
- Фігуристка поскаржилася на дим від куріння у її номері
- Журова порадила донести на сусідів
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
Відповідний коментар Журової наводить vseprosport.ru. Девіс напередодні заявила, що в туалеті її номеру воняє куревом, а в неї самої — астма.
Взагалі, в Олімпійському селищі курити заборонено категорично, зазвичай, за це великі штрафи. Коли я виступала і поїхала на свою першу Олімпіаду, тоді люди курили ще в Олімпійському селищі – не спортсмени, а тренери, персонал. Але потім на Іграх заборонили куріння в Олімпійському селищі. Дивно, що хтось зі спортсменів дозволив собі покурити у номері. Пропоную Діані Девіс донести на сусідів, поскаржитися організаторам.
Довідка: Діана Девіс — російська і грузинська фігуристка, яка виступає в танцях на льоду. Дочка Етері Тутберідзе, скандальної російської тренерки із фігурного катання. З 2023 року Девіс та Смолкін представляють Грузію. Раніше вони виступали за РФ, вигравали "срібло" на чемпіонаті Росії-2022, представляли РФ на Іграх-2022.
Нагадаємо, МОК допустив на Ігри-2026 13 російських атлетів. Усі вони набули нейтрального статусу, хоча безпосередньо пов’язані з російською владою.
На Олімпіаді 7 лютого проходить перший змагальний день. З розкладом та результатами українців можна ознайомитись на сайті "Телеграф".