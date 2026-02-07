Секрет у надійності? Чому досі використовують радянські часникочавки

Без цього пристрою важко уявити радянську кухню

На багатьох кухнях досі зберігаються старі радянські часникочавки, які не втрачають своєї популярності. Вони виглядають просто, але можуть більше, ніж здається на перший погляд.

Багато господарок цінують їх за простоту і надійність у використанні. "Телеграф" розповів, чому цей пристрій пережив сучасні аналоги й що робить його таким універсальним.

Основні переваги:

Конструкція була простою і надійною . У ній не було пластикових деталей і складних механізмів, тому вона практично не ламалась навіть після тривалого використання;

. У ній не було пластикових деталей і складних механізмів, тому вона практично не ламалась навіть після тривалого використання; Багатофункціональність. Прес дозволяє легко подрібнювати часник, варену картоплю та інші овочі. Зубчики на ручках підходять для розколювання горіхів або відкривання пляшок. Крім того, ними можна відкручувати гайки;

Металева конструкція витримує роки використання

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому радянські шапки, особливо хутряні вушанки, залишаються популярними й сьогодні. На вигляд вони прості, але приховують несподівані переваги: надійно зігрівають, довговічні та зручні, тому ефективні навіть у сучасному побуті.