"Головне - не програти мир". Чому перемога України у війні ще не її кінець

Світ вже бачив випадки, коли країна втратила набагато більше, ніж могла, хоча перемогла ворога

Геополітично у багатьох сенсах Україна вже виграла війну з Росією. Кремль не досяг жодної мети, але він не здався. Тому Київ повинен поставити собі ціль — не програти мир.

Про це Пьотр Кульпа, голова правління Республіканського фонду України, розповів у подкасті Наталії Мосейчук. За його словами, світ вже бачив приклади держав, які виграли війну, але програли мир.

Що треба знати:

Стійкість влади — ключовий момент в перемозі країни

Україна повинна вийти з війни міцною та потужною державою

"Україна може виграти війну, але головне не програти мир", — каже Кульпа.

За його словами, наразі Київ в геополітичному сенсі вже виграв війну. Це підтверджують чисельні дані аналітиків, карти, адже Росія не досягла жодної цілі. Ба більше, вона в цій війні продемонструвала слабкість, яку побачив весь світ.

"Кремль немає жодних перспектив, які міг би досягти. Найголовніше для України — це не програти мир. І цей перехід між війною та миром є ключовим", — каже голова правління.

Як приклад з історії, коли сильна країна програла мир, він наводить ситуацію у Великій Британії. Народ Англії у 1945 році не переобрав Черчилля прем'єр-міністром, і в цей ключовий момент він пішов з посади. Як наслідок Британія втратила досить багато. Під час Бреттон-Вудської конференції 1944 року обговорювалось те, якою буде світова валютна система після Другої світової війни. Було запропоновано створити нову валюту "банкор", яка б не належала жодній країні та була міжнародною.

Однак тоді це рішення відхилили і звання міжнародної валюти отримав долар США, а фунт стерлінг залишився в середині Англії. В результаті світ отримав долароцентричну систему, а не нейтральну. Тобто США отримали набагато більше ніж Британська імперія, яка вийшла з війни ослабленою.

Кульпа наголосив: "Таким чином, імперія отримала найсерйозніший удар саме після завершення бойових дій, коли здавалося, що була вже перемога і так далі. З погляду виживання країни, не лише країни, бо в питанні України йдеться про долю Європи, дуже важливо як завершиться ця війна. Чи вийде Україна з неї як міцна держава чи ослаблена?"

