Головна фаворитка Національного відбору Jerry Heil? Про що її конкурсна пісня, текст та відео
Із десяти фіналістів Нацвідбору українці виберуть одного представника
У суботу, 7 лютого, в Україні пройде фінал Національного відбору на Євробачення 2026 року. Свої конкурсні пісні представили всі 10 фіналістів. Однак саме Jerry Heil, за прогнозами букмекерів, є головною фавориткою цього року.
"Телеграф" розповідає, що відомо про пісню Jerry Heil, яку вона представить на Нацвідборі 2026 року, як вона звучить і про що вона.
Jerry Heil — фаворитка Нацвідбору
На платформі Eurovisionworld з’явилися прогнози букмекерів щодо ймовірного переможця українського Нацвідбору. У ньому з великим відривом лідирує саме Jerry Heil із піснею "CATHARTICUS (prayer)". Її шанси на перемогу оцінюються у 47%, що значно більше, ніж в інших фіналістів.
Що відомо про конкурсну пісню?
Jerry Heil представить на Національному відборі пісню "CATHARTICUS (prayer)". Кліп на цю композицію був опублікований на YouTube три тижні тому і вже зібрав понад мільйон переглядів.
Відомо, що трек був написаний у Стокгольмі лише за один день у співавторстві зі знаменитими шведськими сонграйтерами Джоєм та Ліннеєю Деб. Головний меседж — "Рай можливий на Землі". У своїй пісні-молитві співачка порушує глибокі філософські та гуманістичні питання.
У композиції Jerry Heil звучать слова трьома мовами — англійською, українською і навіть латиною. Її молитва — про прощення, усвідомленість і вміння вчасно зупинитися, щоб не зруйнувати себе і світ навколо.
Кліп на пісню "CATHARTICUS (prayer)"
Текст пісні "Caharticus (prayer)"
Domine Deus
Rex coelestis
Spiritus Sanctus
Filius Patris
I pray for those
Who don't wanna see
Heaven is on Earth
Mmm Catharticus
Domine Deus
Rex coelestis
Spiritus Sanctus
Filius Patris
I pray for those
Who don't wanna see
Heaven is on Earth
Mmm Catharticus
Господи, Господи, Господи Боже
Ти один нам допоможеш
Господи, Господи, Отче наш Боже
Я на колінах день кожен
Потай до Тебе приходжу
Якщо на Тебе я схожа
Значить, пробачити зможеш
Господи Боже, Господи Боже
Господи, Господи, Господи Боже
Ти один нам допоможеш
Господи, Господи, Отче наш Боже
Я на колінах день кожен
Потай до Тебе приходжу
Якщо на Тебе я схожа
Значить, пробачити зможеш
Господи Боже, Господи Боже
Domine Deus
Rex coelestis
Spiritus Sanctus
Filius Patris
I pray for those
Who don't wanna see
Heaven is on Earth
Mmm Catharticus
Blessed are those
Who lost themselves in the darkness
For they shall be found in the light
Maybe what you are feeling isn't darkness
But just a shadow
It's there to help you see the light
The moment you don't break, you transcend
That's Catharticus
Domine Deus
Rex coelestis
Spiritus Sanctus
Filius Patris
I pray for those
Who don't wanna see
Heaven is on Earth
Mmm Catharticus
