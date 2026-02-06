Головна фаворитка Національного відбору Jerry Heil? Про що її конкурсна пісня, текст та відео

Із десяти фіналістів Нацвідбору українці виберуть одного представника

У суботу, 7 лютого, в Україні пройде фінал Національного відбору на Євробачення 2026 року. Свої конкурсні пісні представили всі 10 фіналістів. Однак саме Jerry Heil, за прогнозами букмекерів, є головною фавориткою цього року.

"Телеграф" розповідає, що відомо про пісню Jerry Heil, яку вона представить на Нацвідборі 2026 року, як вона звучить і про що вона.

Jerry Heil — фаворитка Нацвідбору

На платформі Eurovisionworld з’явилися прогнози букмекерів щодо ймовірного переможця українського Нацвідбору. У ньому з великим відривом лідирує саме Jerry Heil із піснею "CATHARTICUS (prayer)". Її шанси на перемогу оцінюються у 47%, що значно більше, ніж в інших фіналістів.

Прогнози букмекерів на сайті Eurovisionworld

Що відомо про конкурсну пісню?

Jerry Heil представить на Національному відборі пісню "CATHARTICUS (prayer)". Кліп на цю композицію був опублікований на YouTube три тижні тому і вже зібрав понад мільйон переглядів.

Jerry Heil. Фото соцмережі

Відомо, що трек був написаний у Стокгольмі лише за один день у співавторстві зі знаменитими шведськими сонграйтерами Джоєм та Ліннеєю Деб. Головний меседж — "Рай можливий на Землі". У своїй пісні-молитві співачка порушує глибокі філософські та гуманістичні питання.

У композиції Jerry Heil звучать слова трьома мовами — англійською, українською і навіть латиною. Її молитва — про прощення, усвідомленість і вміння вчасно зупинитися, щоб не зруйнувати себе і світ навколо.

Кліп на пісню "CATHARTICUS (prayer)"

Текст пісні "Caharticus (prayer)"

Domine Deus

Rex coelestis

Spiritus Sanctus

Filius Patris

I pray for those

Who don't wanna see

Heaven is on Earth

Mmm Catharticus

Domine Deus

Rex coelestis

Spiritus Sanctus

Filius Patris

I pray for those

Who don't wanna see

Heaven is on Earth

Mmm Catharticus

Господи, Господи, Господи Боже

Ти один нам допоможеш

Господи, Господи, Отче наш Боже

Я на колінах день кожен

Потай до Тебе приходжу

Якщо на Тебе я схожа

Значить, пробачити зможеш

Господи Боже, Господи Боже

Господи, Господи, Господи Боже

Ти один нам допоможеш

Господи, Господи, Отче наш Боже

Я на колінах день кожен

Потай до Тебе приходжу

Якщо на Тебе я схожа

Значить, пробачити зможеш

Господи Боже, Господи Боже

Domine Deus

Rex coelestis

Spiritus Sanctus

Filius Patris

I pray for those

Who don't wanna see

Heaven is on Earth

Mmm Catharticus

Blessed are those

Who lost themselves in the darkness

For they shall be found in the light

Maybe what you are feeling isn't darkness

But just a shadow

It's there to help you see the light

The moment you don't break, you transcend

That's Catharticus

Domine Deus

Rex coelestis

Spiritus Sanctus

Filius Patris

I pray for those

Who don't wanna see

Heaven is on Earth

Mmm Catharticus

