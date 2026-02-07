Річ не в "законі підлості": чому бутерброд падає маслом вниз

Усе дуже просто

Бутерброд часто падає маслом вниз, і це відбувається не через "закон підлості". Насправді все пояснює фізика.

Причини цього явища можуть здивувати навіть тих, хто багато разів бачив таку ситуацію. Про них написав "Телеграф".

Тож, причини цього явища пов’язані з обертанням, центром ваги і властивостями намазки. Коли бутерброд зривається зі столу, він починає крутитися через зміщений центр ваги. Масло або інша намазка робить одну сторону важчою і змінює обтічність, як у воланчика, що падає.

Дослідження показали, що якщо стіл буде вищим, приблизно 3 метри, бутерброд встигне обернутися повністю і впаде маслом догори.

Раніше "Телеграф" писав про те, чому хек у магазинах завжди продається без голови. Це не випадково. Досить глянути фото цілої риби й ви одразу зрозумієте, у чому справа. Користувач Threads Євген Небензя поділився знімком.

Крім того, ми також пояснювали, навіщо на шапку пришивають помпон. Нині він здається нам простым доповненням до зимового аксесуара, проте ця деталь ніколи не виконувала декоративну роль.