Росія вдарила по найбільшій підстанції в Європі. Які прогнози відключень під час морозів

Після атаки дефіцит електроенергії може посилитись

У ніч на 7 лютого Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Це була перша найбільша атака по найбільшій електропідстанції в Європі.

Що треба знати:

Внаслідок нового удару по енергетиці відключень світла в Україні буде більше

Сильні морози, які накриють країну, можуть ускладнити ситуацію

Росія атакувала не тільки Західноукраїнську підстанцію

Про це повідомив Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, в етері Київ24. За його словами, нічна атака РФ по енергетиці завдала великих збитків, однак "апокаліпсису не буде".

"Це був перший удар по найбільшій електропідстанції в Європі — Західноукраїнській 750 кВ в Львівській області", — каже Ігнатьєв.

Наслідки удару в Рівному. Фото: місцеві канали

Він пояснює, що ця підстанція регулює електропостачання в західні регіони України. Вона об'єднує в собі видачу з Хмельницької, Рівненської АЕС і балансування за рахунок Бурштинської теплоелектростанції і частково Добротвірської теплоелектростанції. Окрім того, відповідає за прийняття електричної енергії в умовах імпорту і аварійно-диспетчерської допомоги з Європейського Союзу.

Основний напрямок удару Росії — Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина. Атаки були спрямовані на Київську підстанцію, Західноукраїнську, Рівненську, Бурштинську ТЕС, Добротвірську ТЕС, Трипільську ТЕЦ. Внаслідок цього утворилась непроста ситуація. Але Ігнатьєв наголошує, що "апокаліпсису не буде", проте наступні чотири дні в умовах посилених морозів будуть складними.

Прогноз погоди в Україні на найближчі дні

За даними Укргідрометцентру, з 9 лютого, з понеділка, Україну знову накриють сильні морози. Подекуди вони сягатимуть до -22 градусів вночі та триматимуть протягом кількох днів. Адже 10 та 11 лютого сильні"мінуси" поширяться навіть на центральні та західні області. Однак й південь очікують чималі стрибки стовпчика термометра до -12 градусів.

Погода в Україні 9 лютого. Дані: Укргідрометцентр

Погода в Україні 10 лютого. Дані: Укргідрометцентр

Погода в Україні 11 лютого. Дані: Укргідрометцентр

