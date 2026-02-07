Допоможе навіть суперклей? Три способи зробити взуття менш слизьким

Зібрали популярні лайфхаки з соцмереж, які допомагають втримати рівновагу

Пройти по ожеледиці і не впасти — завдання, із яким зіткнулись на початку лютого чимало українців. Коли шкарпетки на взуття не допомагають, на зміну приходять інші хитрощі.

У соцмережі "Тредс" українці поділились лайфхаками, як не ковзати на обмерзлому тротуарі. "Телеграф" зібрав найцікавіші. Зазначимо, чимало коментаторів радило мати з собою сіль чи пісок, що посипати особливо слизькі та небезпечні місця.

Лак для волосся

Засіб з арсеналу перукарів може стати в пригоді. Потрібно начисто вимити підошву, висушити і нанести лак на неї. Робити це потрібно обережно, не надміру.

Суперклей з додатками

Зробити саморобні "кішки" може допомогти суперклей. Його наносять на підошву і додають абразив, наприклад пісок чи котячий наповнювач.

"Супер клей і котячий наповнювач — дрібний пісок. Вистачає на пару виходів, клей стирається", — пише користувачка Дар'я. Зазначимо, що подібний спосіб може залишити сліди на підошві.

Коментарі з лайфхаками проти ожеледиці

Ланцюги

Коли нічого іншого не спрацьовує — ланцюги для взуття можуть стати останнім способом пересування. Подібні використовують в гірській місцевості для автівок. Користувач Андрій Чорний поділився фото, як вони виглядають на взутті та зазначив, що коштують близько 400-450 грн.

Ланцюги для взуття/ Фото: Андрій Чорний

Раніше "Телеграф" розповідав, що з підручних матеріалів проти ожеледиці можна використати дошку з цвяхами або ж шкребок для посуду. Це допоможе втриматися на ногах.