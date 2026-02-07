Ви будете здивовані: яке прізвище було у дружини Віктора Ющенка до весілля

Її батьки народилися в Україні, зустрілися в Німеччині та емігрували до США

Історія кохання третього президента України Віктора Ющенка та його дружини Катерини свого часу була однією з обговорюваних тем в українській політиці. Однак мало хто знає, яке прізвище мала майбутня перша леді до того, як стала Ющенко.

Що потрібно знати:

Катерина Михайлівна народилася в Чикаго у родині українських емігрантів та збудувала кар’єру в США

1993 року вона зустріла Віктора Ющенка, а через п’ять років стала його дружиною

Катерина Михайлівна народилася у США у родині українських емігрантів. До шлюбу її звали Кетрін-Клер (англ. Katherine-Claire) Чумаченко. Її дівоче прізвище має глибоке українське коріння, хоча сама Катерина довгий час будувала успішну кар’єру в урядових структурах Сполучених Штатів саме під цим ім’ям.

Сімейне коріння

Батько Катерини Михайло Чумаченко (1917-1998), народився у селі Зайцівка Харківської області. Він пережив Голодомор 1932-1933 років, вивчав електротехніку в Лисичанську та служив у Радянській армії, де був захоплений німцями та вивезений до Німеччини. Мати Софія Чумаченко (1927-2012), народилася у Літках Київської області і у 14 років також опинилась у Німеччині на примусових роботах. Там Михайло і Софія зустрілися, одружилися, і у 1945 році у них народилася дочка Лідія (старша сестра Катерини). У 1956 році сім’я іммігрувала до США, а через п’ять років, у Чикаго, народилася Катерина.

Доленосна зустріч

Віктор Ющенко познайомився з Кетрін 1993 року під час авіаперельоту. На той час Чумаченко працювала в американській компанії KPMG та супроводжувала делегацію українських банкірів, серед яких був і голова Нацбанку Віктор Ющенко. Офіційно вони побралися у січні 1998 року, після чого Катерина прийняла прізвище чоловіка.

Цікаво, що через американське походження та роботу в Держдепартаменті США Катерину Михайлівну недруги називали "агентом ЦРУ", проте вона завжди відзначала своє українське походження та патріотизм.

