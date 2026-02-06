Одна із найбідніших країн світу підкорила серця вболівальників на Олімпіаді (фото)

Гаїті представила яскраву форму на Ігри-2026

У олімпійської збірної Монголії з’явився конкурент на Олімпіаді-2026 в Італії. Річ у тому, що команда Гаїті представила яскраву парадну форму для Ігор, що викликало захоплення у мережі.

Що потрібно знати

Гаїті презентувала унікальну форму на Олімпійські ігри

Екіпірування розробила відома дизайнерка Стелла Жан

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Гаїтяни приїхали на Олімпійські ігри у складі команди із двох спортсменів, проте ця країна вже голосно заявила про себе в Італії. Все через екіпірування, яке розробила дизайнерка Стелла Жан.

Форма олімпійської збірної Гаїті/Фото: instagram.com/stellajean_sj_

Ця форма – не вправа у стилі. Це акт відповідальності. Кожна деталь продумана. Кожен сантиметр тканини несе обов’язок розповісти історію — і волю до виживання. Стелла Жан

Довідка: Гаїті — одна з найбідніших і нестабільних країн світу; найбідніша країна Америки та Західної півкулі, що постійно страждає від голоду, стихійних лих та державних переворотів.

Особливо всім сподобалася жіноча форма збірної Гаїті, щоправда, на Ігри від цієї країни кваліфікувалися лише чоловіки: гірськолижник Рішарсон Віано та лижник Стівенсон Савар. У мережі відзначили оригінальний дизайн форми гаїтян.

До речі, футбольна збірна Гаїті кваліфікувалася на чемпіонат світу з футболу-2026. Щоправда, президент США Дональд Трамп може не дозволити гаїтянам відвідати Мундіаль.