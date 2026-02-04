Нацвідбір на Євробачення 2026: де і коли дивитися трансляцію в Україні і Європі
-
-
Цієї суботи українці оберуть нашого представника на Євробачення 2026
У суботу, 7 лютого, в Україні відбудеться Національний відбір на Євробачення 2026. Саме він визначить, хто поїде представляти Україну на пісенному конкурсі у Відні в травні цього року. Участь у Нацвідборі беруть 10 фіналістів, саме сред них українці оберуть одного представника від нашої країни. Трансляцію Нацвідбору можна буде переглянути безкоштовно, як в Україні, так і за її межами.
"Телеграф" розповідає, де і коли дивитись Національний відбір на Євробачення 2026.
Графік трансляції 7 лютого
- 18:00 – Передшоу: закулісся, інтерв’ю з учасниками та шлях фіналістів до сцени. Ведуча – Ганна Тульєва.
- 19:00 — Початок фіналу Нацвідбору: основна концертна програма та голосування. Ведучі — Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк.
Де дивитись онлайн безкоштовно
Трансляція буде доступна як в Україні, так і в будь-якій точці Європи через інтернет-платформи:
В інтернеті
- YouTube: Канал "Євробачення Україна". Тут також буде доступна доріжка з англійськими коментарями іноземних глядачів.
- Сайти: Офіційні портали Суспільне Культура та Суспільне Євробачення.
- Facebook: Офіційні сторінки "Суспільного" та "Євробачення Україна".
По телевізору та радіо (Україна)
- Телеканал: "Суспільне Культура".
- Радіо: "Радіо Промінь" (з коментарями Лесі Антипенко та Дениса Денисенка).
У смартфоні
- Додаток "Дія": У розділі "Дія.ТВ" можна дивитися прямий ефір, а пізніше там же пройде голосування за переможця.
10 фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026
- Valeriya Force — Open Our Hearts
- MOLODI — legends
- Monokate (проект Катерини Павленко з Go_A) — TYT
- The Elliens — Crawling Whispers
- LAUD — LIGHTKEEPER
- LELÉKA — Ridnym
- Mr. Vel — Do or Done
- KHAYAT — Герці
- Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
- ЩукаРиба — Моя земля
