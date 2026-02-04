Нацвідбір на Євробачення 2026: де і коли дивитися трансляцію в Україні і Європі

Цієї суботи українці оберуть нашого представника на Євробачення 2026

У суботу, 7 лютого, в Україні відбудеться Національний відбір на Євробачення 2026. Саме він визначить, хто поїде представляти Україну на пісенному конкурсі у Відні в травні цього року. Участь у Нацвідборі беруть 10 фіналістів, саме сред них українці оберуть одного представника від нашої країни. Трансляцію Нацвідбору можна буде переглянути безкоштовно, як в Україні, так і за її межами.

"Телеграф" розповідає, де і коли дивитись Національний відбір на Євробачення 2026.

Графік трансляції 7 лютого

18:00 – Передшоу: закулісся, інтерв’ю з учасниками та шлях фіналістів до сцени. Ведуча – Ганна Тульєва.

19:00 — Початок фіналу Нацвідбору: основна концертна програма та голосування. Ведучі — Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк.

Нацвідбір відбудеться у суботу, 7 лютого. Фото: Суспільне

Де дивитись онлайн безкоштовно

Трансляція буде доступна як в Україні, так і в будь-якій точці Європи через інтернет-платформи:

В інтернеті

YouTube: Канал "Євробачення Україна". Тут також буде доступна доріжка з англійськими коментарями іноземних глядачів.

Сайти: Офіційні портали Суспільне Культура та Суспільне Євробачення.

Facebook: Офіційні сторінки "Суспільного" та "Євробачення Україна".

По телевізору та радіо (Україна)

Телеканал: "Суспільне Культура".

Радіо: "Радіо Промінь" (з коментарями Лесі Антипенко та Дениса Денисенка).

У смартфоні

Додаток "Дія": У розділі "Дія.ТВ" можна дивитися прямий ефір, а пізніше там же пройде голосування за переможця.

Серед 10 фіналістів українці виб’ють одного. Фото: Суспільне

10 фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026

Valeriya Force — Open Our Hearts MOLODI — legends Monokate (проект Катерини Павленко з Go_A) — TYT The Elliens — Crawling Whispers LAUD — LIGHTKEEPER LELÉKA — Ridnym Mr. Vel — Do or Done KHAYAT — Герці Jerry Heil — Catharticus (Prayer) ЩукаРиба — Моя земля

Раніше "Телеграф" розповідав, як єврофани оцінили учасників Нацвідбору на "Євробачення-2026". У фаворитах Jerry Heil та MOLODI.