Нацвідбір на Євробачення 2026: де і коли дивитися трансляцію в Україні і Європі

Галина Струс
Ведучими Нацвідбору будуть Леся Нікітюк та Тимур Мірошниченко Новина оновлена 06 лютого 2026, 11:53
Ведучими Нацвідбору будуть Леся Нікітюк та Тимур Мірошниченко. Фото Колаж "Телеграф"

Цієї суботи українці оберуть нашого представника на Євробачення 2026

У суботу, 7 лютого, в Україні відбудеться Національний відбір на Євробачення 2026. Саме він визначить, хто поїде представляти Україну на пісенному конкурсі у Відні в травні цього року. Участь у Нацвідборі беруть 10 фіналістів, саме сред них українці оберуть одного представника від нашої країни. Трансляцію Нацвідбору можна буде переглянути безкоштовно, як в Україні, так і за її межами.

"Телеграф" розповідає, де і коли дивитись Національний відбір на Євробачення 2026.

Графік трансляції 7 лютого

  • 18:00 – Передшоу: закулісся, інтерв’ю з учасниками та шлях фіналістів до сцени. Ведуча – Ганна Тульєва.
  • 19:00 — Початок фіналу Нацвідбору: основна концертна програма та голосування. Ведучі — Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк.
Нацвідбір на Євробачення 2026
Нацвідбір відбудеться у суботу, 7 лютого. Фото: Суспільне

Де дивитись онлайн безкоштовно

Трансляція буде доступна як в Україні, так і в будь-якій точці Європи через інтернет-платформи:

В інтернеті

По телевізору та радіо (Україна)

  • Телеканал: "Суспільне Культура".
  • Радіо: "Радіо Промінь" (з коментарями Лесі Антипенко та Дениса Денисенка).

У смартфоні

  • Додаток "Дія": У розділі "Дія.ТВ" можна дивитися прямий ефір, а пізніше там же пройде голосування за переможця.
Нацвідбір на Євробачення 2026
Серед 10 фіналістів українці виб’ють одного. Фото: Суспільне

10 фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026

  1. Valeriya Force — Open Our Hearts
  2. MOLODI — legends
  3. Monokate (проект Катерини Павленко з Go_A) — TYT
  4. The Elliens — Crawling Whispers
  5. LAUD — LIGHTKEEPER
  6. LELÉKA — Ridnym
  7. Mr. Vel — Do or Done
  8. KHAYAT — Герці
  9. Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
  10. ЩукаРиба — Моя земля

Раніше "Телеграф" розповідав, як єврофани оцінили учасників Нацвідбору на "Євробачення-2026". У фаворитах Jerry Heil та MOLODI.

