Харків знову потерпатиме від сильних морозів: коли настане час пуховиків

Зимова погода цим тижнем буде нестабільна

У Харкові найближчими днями прогнозується нестійка погода з різкими перепадами температури. Місцями температура впаде майже до -20 градусів, але незабаром очікується різке та суттєве потепління.

Найхолодніше буде упродовж 9-12 лютого, адже тоді показники на термометрах впадуть до -19 градусів. Прогноз погоди дав синоптичний ресурс "Погода 33".

Якою буде погода в Харкові

На початку періоду, 7-8 лютого, у Харкові утримається відносно помірна зимова погода: вночі температура знижуватиметься до -8…-6 градусів, удень коливатиметься в межах -4…+1. У ці дні можливі опади у вигляді снігу, подекуди помірні, що може ускладнити ситуацію на дорогах.

Погода у Харкові на найближчий тиждень. Фото: Погода 33

Вже з 9 лютого ситуація різко зміниться. У місто прийде хвиля холодного повітря, і температура стрімко піде вниз. У нічні години стовпчики термометрів опускатимуться до -19…-15 градусів. Денна температура також залишатиметься низькою — близько -14…-10 градусів. Саме цей період стане найхолоднішим за прогнозом.

Однак довго сильні морози не протримаються. Уже з 12 лютого в Харкові почнеться поступове, але відчутне потепління. Нічні морози ослабнуть до -7…-3 градусів, а вдень температура швидко наближатиметься до нульової позначки.

Найбільші зміни в погоді очікуються наприкінці наступного тижня, 14-15 лютого. Температура повітря вдень та вночі коливатиметься до 0…+3 градусів. На фоні відлиги можливі опади, зокрема мокрий сніг або дощ, що створюватиме ожеледицю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 9 лютого в деяких регіонах термометри можуть показати до -23 градусів.