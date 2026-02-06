Путін хоче не лише Україну: в Європарламенті пояснили, чому ЄС не припинить допомагати Києву

Рішення щодо компромісів під час переговорів мають приймати виключно українці, вважає депутатка

Під час брифінгу за участі представників Європейського парламенту, які провели два дні в Києві, обговорювалися можливі сценарії завершення війни та роль ЄС у гарантуванні довгострокової безпеки на континенті.

Що варто знати

У Європарламенті вважають перемогу України ключовою для безпеки всієї Європи

Амбіції Путіна, за оцінкою ЄП, виходять за межі України й загрожують іншим країнам регіону

ЄС підтримуватиме Україну під час війни й розглядає її як стратегічного партнера після неї

"Телеграф" побував на заході, де позицію Європейського парламенту щодо цих питань озвучила Марі-Агнес Штрак-Циммерманн – голова Комітету Європейського парламенту з питань безпеки та оборони.

Депутатка Європарламенту прямо заявила, що амбіції Володимира Путіна виходять далеко за межі України, і саме це формує позицію Європи щодо підтримки Києва.

Він хоче всю Україну. Він хоче Білорусь, і ми знаємо, що він також дуже зацікавлений у Балтійських державах. Це не його остання агресія Марі-Агнес Штрак-Циммерманн

Депутати Європарламенту під час візиту в Київ / Телеграф

Саме тому, за її словами, перемога України відповідає стратегічним інтересам усієї Європи.

"Тоді з’явиться шанс, що наші діти й онуки житимуть у вільному та безпечному світі", – підкреслила представниця Європарламенту.

Вона наголосила, що будь-які рішення щодо можливих компромісів у війні може ухвалювати виключно український народ, адже саме українці воюють і живуть у цій реальності.

"Перш за все, це рішення України. Якщо говорити про будь-який компроміс, я скажу чесно – я не маю жодного уявлення, яким він може бути. Росія є агресором, і Росія має негайно піти", – заявила Штрак-Циммерманн.

За її словами, завдання міжнародних партнерів полягає не в нав’язуванні рішень, а у всебічній підтримці України – військовій, економічній та гуманітарній.

Окремо голова комітету звернула увагу на те, що Росія не зацікавлена у справжньому припиненні війни, а будь-які переговори мають сенс лише тоді, коли вони ведуть до результату, який гарантує безпеку на десятиліття вперед.

"Добре говорити, але в кінці має бути результат – результат не на рік чи два, а на наступні сто років. Ми знаємо, що Росія не зацікавлена зупиняти війну", – сказала вона.

Водночас вона зазначила, що співпраця між Україною та Європою не завершиться разом із війною. Навпаки – досвід, отриманий під час повномасштабного вторгнення, уже формує основу для довгострокового партнерства.

"Я завжди кажу про підхід 360 градусів. Наші компанії навчилися, наші солдати навчилися. Ви можете бути впевненими, це дуже важливе партнерство – працювати разом передусім в військових питаннях, але також і в питаннях економічних", – сказала Штрак-Циммерманн.

За її словами, багато європейських компаній уже сьогодні приїжджають в Україну, щоб бути ближче до реальності війни та розуміти, як виглядає сучасна безпека.

"Вони вже тут, вони дивляться, що відбувається, і хочуть бути ближче – навіть до фронту", – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нині в переговорах між Україною та Росією найгострішим залишається питання територіальних поступок, однак навіть ціною втрати територій досягти справжнього миру зараз майже неможливо.