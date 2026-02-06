Старі, але міцні: чому досі користуються радянськими кавомолками

Є кілька переваг

Радянські кавомолки досі стоять у багатьох українських кухнях і активно використовуються. Вони працюють десятиліттями, хоча в магазині техніки є більш сучасні альтернативи.

Багато хто цінує їх за надійність, компактність і металеві корпуси. Про переваги написав "Телеграф".

Основні причини, чому ними користуються, різні. Металевий корпус і потужні двигуни електромоделей роблять їх практично незнищенними у порівнянні з сучасними пластиковими бюджетними аналогами. При поломці кавомолки легко ремонтуються, часто досить замінити щітки або конденсатор.

Механічні та електричні кавомолки. Фото: Телеграф

Радянські ножові кавомолки добре справляються не тільки з кавою, але й зі спеціями, горіхами, крупами або цукром.

Крім того, багато людей продовжують користуватися ними, бо не бачать сенсу купувати нове, якщо стара техніка працює справно.

Хоча такі кавомолки поступаються сучасним жорновим моделям у рівномірності помелу, для домашнього використання з крапельною кавоваркою чи туркою їхніх можливостей вистачає.

