Такі ціни були у 2010-х: знижки на пиво в одному із супермаркетів розбурхали Threads

У такі божевільні знижки важко повірити

Novus викотив неймовірні знижки на пиво. Цінопад на алкоголь обговорюють у мережі. Термін дії акцій, як і розмір знижок, різниться для кожного товару.

"Телеграф" вибрав "найсмачніші" ціни на сайті торгової мережі. Деякі позиції можна купити за 9,99 грн.

Найвигідніше зараз вибирати напій "Різдвяний смак" від виробника Перша Приватна Броварня. Для тих, хто не в курсі, це темне бочкове пиво 4,8%.

Примітно, що за чинною акцією за 9,99 грн можна придбати цілих 0,9 л напою у пластику. Це при тому, що звичайна вартість такої пляшки становить 63,99 грн. Таким чином знижка складає 84%. Акція триватиме до 12 лютого, але є умова – замовлення доставки.

За ту ж ціну можна купити півлітра світлого нефільтрованого пива у склі "Частка янголів" того ж виробника. Воно трохи міцніше — 5%. Звичайна вартість пляшки – 47,99 грн. Тобто знижка складає 79%, що також суттєво. Акційна ціна діє під час доставки до 15 лютого, йдеться на сайті.

Торгівельна мережа не залишила без знижок й поціновувачів безалкогольного напою. Півлітрову баночку "Лимон-Лайм" світлого від Першої Приватної Броварні теж поки що можна придбати за 9,99 грн. Зараз знижка становить 80%, а акція закінчується 6 лютого, тож варто поспішити.

У ритейлера ще достатньо знижок на різне пиво, ми ж вибрали найвигідніші пропозиції. Божевільні знижки на пінний напій вже обговорюють у мережі.

У Threads українка розмістила фото акційного пива з цінниками та натякнула, що це її сьогоднішня вечеря.

У коментарях до посту зазначили, що й справді напитися дешевше, ніж поїсти.

Нагадаємо, цього тижня діють великі знижки на популярні продукти у "Сільпо". Серед акційних товарів – овочі, сири, десерти та господарські товари, ціни на які знижено до 50%.