Справа не лише в гігієні: чому туалетний папір білий і чи є інші кольори

Чому туалетний папір завжди білий, а не сірий або коричневий? Насправді це пов’язано з процесом виробництва та гігієнічними вимогами, а кольорові варіанти теж існують, але їх мало.

У процесі виробництва целюлозу відбілюють, зазвичай перекисом водню, щоб прибрати лігнін, який робить папір жорстким і темним. Без цього папір був би сіро-коричневим і менш м’яким.

Білий колір паперу також робить його зручнішим і гігієнічнішим. На ньому легше помітити забруднення, а також він часто виготовляється з первинної целюлози без додавання барвників, що робить його безпечнішим.

Чи буває сірий або чорний туалетний папір

Чорний та інший кольоровий папір існує, але має малу популярність. Він виробляється з додаванням барвників, коштує дорожче і може викликати алергію. Крім того, його складніше утилізувати.

Також існують більш екологічні альтернативи. Сірий папір роблять із вторинної сировини, а коричневий або бежевий — з невибіленої целюлози. Вони м’якші для природи, але менш привабливі для покупців.

