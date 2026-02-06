Справа не лише в гігієні: чому туалетний папір білий і чи є інші кольори
Інші види рідко зустрінеш
Чому туалетний папір завжди білий, а не сірий або коричневий? Насправді це пов’язано з процесом виробництва та гігієнічними вимогами, а кольорові варіанти теж існують, але їх мало.
Відповідь на те, чому туалетний папір білий та чи існують інші кольори, знайшов "Телеграф".
У процесі виробництва целюлозу відбілюють, зазвичай перекисом водню, щоб прибрати лігнін, який робить папір жорстким і темним. Без цього папір був би сіро-коричневим і менш м’яким.
Білий колір паперу також робить його зручнішим і гігієнічнішим. На ньому легше помітити забруднення, а також він часто виготовляється з первинної целюлози без додавання барвників, що робить його безпечнішим.
Чи буває сірий або чорний туалетний папір
Чорний та інший кольоровий папір існує, але має малу популярність. Він виробляється з додаванням барвників, коштує дорожче і може викликати алергію. Крім того, його складніше утилізувати.
Також існують більш екологічні альтернативи. Сірий папір роблять із вторинної сировини, а коричневий або бежевий — з невибіленої целюлози. Вони м’якші для природи, але менш привабливі для покупців.
