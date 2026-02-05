В Італії заощадили на медалях? Як змінювалися олімпійські нагороди (фото)

У мережі розкритикували нагороди на Олімпіаді-2026

Ось-ось у Мілані (Італія) розпочнуться XXV Зимові Олімпійські ігри. Близько 3000 спортсменів змагатимуться за медалі, дизайн яких значно спростили порівняно з іншими Іграми.

Що потрібно знати

Медалі на Іграх в Італії мають мінімалістичний дизайн

Як виглядали нагороди на інших зимових Олімпіадах

Олімпійські ігри пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

На це звернули увагу tonko_sport. Паблік провів опитування у Threads щодо дизайну нагород на ОІ-2026. Річ у тому, що медалі зроблено в мінімалістичному стилі з малою кількістю деталей. Блогери припустили, що це пов’язано з бюджетом, або з термінами виконання робіт перед Іграми.

Мілан вмикнув жлоба? На вашу думку, дизайн цьогорічних медалей для Олімпіади в Італії — вдале втілення мінімалізму, чи нашвидкоруч зробили макети бо дедлайни піджимали? tonko_sport

Олімпійські медалі 2026, 2022 та 2018 років/Фото: threads.com/@tonko_sport

Олімпійські медалі 2014, 2010 та 2006 років/Фото: threads.com/@tonko_sport

Олімпійські медалі 2002, 1998 та 1994 років/Фото: threads.com/@tonko_sport

Олімпійські медалі 1992, 1988 та 1984 років/Фото: threads.com/@tonko_sport

Напередодні перед Олімпіадою завірусилася форма збірної Монголії. У мережі вважають її найкращою на Іграх-2026. А ось дизайнерам екіпірування збірної України дісталася лише критика.

Нагадаємо, Україна делегувала на Олімпійські ігри 46 атлетів у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що у Синьо-жовтих є шанси на медалі у біатлоні та лижній акробатиці.