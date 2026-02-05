В Італії заощадили на медалях? Як змінювалися олімпійські нагороди (фото)
-
-
У мережі розкритикували нагороди на Олімпіаді-2026
Ось-ось у Мілані (Італія) розпочнуться XXV Зимові Олімпійські ігри. Близько 3000 спортсменів змагатимуться за медалі, дизайн яких значно спростили порівняно з іншими Іграми.
Що потрібно знати
- Медалі на Іграх в Італії мають мінімалістичний дизайн
- Як виглядали нагороди на інших зимових Олімпіадах
- Олімпійські ігри пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
На це звернули увагу tonko_sport. Паблік провів опитування у Threads щодо дизайну нагород на ОІ-2026. Річ у тому, що медалі зроблено в мінімалістичному стилі з малою кількістю деталей. Блогери припустили, що це пов’язано з бюджетом, або з термінами виконання робіт перед Іграми.
Мілан вмикнув жлоба?
На вашу думку, дизайн цьогорічних медалей для Олімпіади в Італії — вдале втілення мінімалізму, чи нашвидкоруч зробили макети бо дедлайни піджимали?
Напередодні перед Олімпіадою завірусилася форма збірної Монголії. У мережі вважають її найкращою на Іграх-2026. А ось дизайнерам екіпірування збірної України дісталася лише критика.
Нагадаємо, Україна делегувала на Олімпійські ігри 46 атлетів у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що у Синьо-жовтих є шанси на медалі у біатлоні та лижній акробатиці.