Лукашенко принесли снюс на нараді: заявляє, що не курить і не п’є, але є важливий нюанс

Президент порушив питання здоров’я молоді, але про свої звички не розповів

Главі Білорусі Олександру Лукашенку просто під час робочої наради принесли банку снюсу. Він покрутив її в руках і спробував відкрити, але пробувати не став, принаймні на камеру.

Що потрібно знати:

Снюс білоруському голові приніс прем’єр-міністр Олександр Турчин

Лукашенко позиціонує себе проти куріння та алкоголю, але є інші факти

У ЗМІ публікували фото Лукашенка із чарками з алкоголем

Курйозний момент відбувся 6 лютого у Палаці Незалежності, де відбулася нарада Лукашенка з керівництвом Ради Міністрів. Прем’єр-міністр Білорусі Олександр Турчин поставив на стіл перед лідером снюс.

Снюс — це вид бездимного тютюнового виробу, що є подрібненим зволоженим тютюном, який поміщають між губою і яснами для надходження нікотину через слизову.

"І що, під язик кладеш?" — запитав Лукашенко, і Турчин відповів, що таким чином організм отримає частку нікотину.

Лукашенко проти куріння та алкоголю, але не без винятків

Сам Олександр Лукашенко стверджує, що він нібито категорично проти куріння та алкоголю. Так, наприклад, у ході наради 6 лютого він обговорив із керівництвом Ради Міністрів проєкт закону про посилення ліцензування торгівлі електронними сигаретами та сумішами для них. За словами Лукашенка, зростання популярності електронних сигарет серед молоді викликає тривогу медиків, і питання потребує виваженого підходу.

"Я взагалі слабо розбираюся в курінні, як і в алкоголі. Тому хотілося б, щоб спеціалісти, які або курять, або добре розуміються на цій темі, пояснили, що це таке. Кажуть, що це гірше, ніж тютюн. Послухаємо і приймемо відповідне рішення, — сказав Олександр Лукашенко. — Найголовніше — я категоричний противник як алкоголю, так і куріння. Але куріння — це жах. Ну випив там 100 грамів… Хто не п’є? П’ють. А куріння — це руйнувати своє здоров’я, коли медики вже точно знають, що рак легень — первопричина — це куріння. Спробуємо знайти рівновагу. Давайте обговоримо і приймемо, як я вже казав, відповідне рішення", — сказав Лукашенко на нараді.

Проте все не так просто, як здається на перший погляд.

Згідно з інформацією зі ЗМІ, у минулому Лукашенко випивав із російським президентом Борисом Єльциним, казахським лідером Назарбаєвим, а під час візиту до Грузії у 2018 році не обходився без коньяку та вина. Також відомо, що білоруський лідер брав участь у створенні горілки "Президент" на заводі "Мінськ-Кристал", яка проводиться на спеціальне замовлення глави держави.

Також, наприклад, у липні 2025 року заступник спецпосланця США по Україні Джон Коул розповів про особливості переговорів із лідером Білорусі, за підсумками яких на волю вийшла група політв’язнів. Переговори тоді супроводжувалися застіллям, під час якого Коул пригостився двома чарками горілки "Президент", яку підніс Олександр Лукашенко. Він говорив, що "звучали тости і було весело".

Олександр Лукашенко Фото: UDF

Олександр Лукашенко у садибі «Коробчиці» під Гродно. Фото: CTV

Старший та молодший Лукашенко п’ють вино під час візиту до Китаю, 2017 рік. Фото: Reuters

Лукашенко під час «робочого обіду» у Грузії у 2018 році. Фото: UDF

Лукашенка у Грузії. Фото: UDF

Олександр Лукашенко та колишній президент Грузії Георгій Маргвелашвілі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Лукашенко абсурдно висловився про збройну агресію Росії проти України.