"Хамрун" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Гірники рвуться у плей-оф 3-го за силою єврокубка

У четвер, 11 грудня, "Шахтар" зіграє з "Хамруном" у рамках гостьового поєдинку 5-го туру основного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Донецький клуб близький до потрапляння у 1/8 фіналу ЛК.

Що потрібно знати

"Шахтар" зіграє з "Хамруном" у Та-Алі (Мальта)

Гірники – фаворити зустрічі

Пряма відеотрансляція гри на Megogo

Розсудить зустріч німецька бригада арбітрів на чолі з Флоріаном Бадштюбнером

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Хамрун" — "Шахтар". Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Хамрун" — "Шахтар" (оновлюється)

Пряма аудіотрансляція матчу "Хамрун" – "Шахтар"

Гірники підходять до гри як беззаперечний фаворит. "Шахтар" (9 очок, 4 місце) дуже близький до плей-оф. При цьому донеччани можуть потрапити у 1/8 фіналу ЛК напряму, якщо за підсумками 6 турів опиняться у топ-8. У чемпіонаті України підопічні Арди Турана йдуть на другій позиції. "Хамрун", своєю чергою, на внутрішній арені також займає друге місце.

Додамо, що матч "Хамрун" — "Шахтар" пройде на Національному стадіоні. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру в Україні.

Цікаво, що "Хамрун" у сезоні 2025/26 вже грав з українською командою в єврокубках. У кваліфікації Ліги чемпіонів мальтійський колектив двічі програв "Динамо".

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії, а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1) з Ірландії. У 6-му турі донеччани зіграють проти "Рієки" (18.12.2025).