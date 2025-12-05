Україна сильніша за Росію: російський журналіст дав сміливий прогноз

Футбольний коментатор вважає, що збірна України переможе команду РФ

У Росії все частіше порівнюють збірні України та Росії з футболу. На цей раз відзначився відомий російський коментатор Геннадій Орлов.

Відповідний коментар Орлова наводить sport24.ru. За його словами, українці на даний момент сильніші за росіян, адже пробилися до стикового раунду відбору на чемпіонат світу-2026.

Збірна України сильніша за збірну Росії, бо вона вища. Вони пробилися у стики на чемпіонат світу. А я не знаю, чи вийшли б ми в ці стики. Все-таки навіть у матчі з Чилі усі наші футболісти програвали єдиноборства. У нас ніхто не вміє закривати м’яча ногами, міцно стояти на ногах. Це сьогодні проблема для наших гравців – індивідуальна майстерність. Я ще говорив про фізичну готовність – треба тримати темп усі 90 хвилин. Геннадій Орлов

У російському сегменті мережі сприйняли слова Орлова неоднозначно. Один із користувачів зазначив, що Геннадій наривається на "адміністративку" за "дискредитацію російської армії".

Зазначимо, команди України та РФ зіграли на офіційному рівні лише 2 матчі у відборі на Євро-2000. Удома українці перемогли з рахунком 3:2, а на виїзді зіграли внічию 1:1.

Довідка: Геннадій Орлов – уродженець Харкова, радянський та російський спортивний журналіст, у минулому – футболіст, нападник. Виступав за харківські "Металіст" та "Авангард", ленінградські "Зеніт" та "Динамо". Здобув найбільшу популярність у РФ як спортивний телекоментатор. Публічно не висловлювався про війну між Україною та РФ.

Раніше колишній захисник збірної СРСР, московських "Динамо" та "Спартака" Олександр Бубнов заявив, що збірна Росії програє команді України. Футбольний експерт зазначив, що це станеться, навіть якщо матч грати у Москві.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У листопаді 2025 року росіяни в товариській грі програли найгіршій команді Південної Америки. Збірна України, своєю чергою, веде боротьбу за місце на ЧС-2026.